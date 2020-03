Wie angekündigt, ist die kostenlose Demo von Resident Evil 3 Remake im PlayStation Store und im Xbox Store jetzt verfügbar und kann heruntergeladen werden. Die Testversion lässt uns für etwa 30 Minuten in die Rolle von Jill Valentine schlüpfen, die sich im verseuchten Raccoon City gegen eine Horde Zombies zur Wehr setzen muss.

Spielt die Resident Evil 3-Demo so oft ihr wollt

Der Download der Demo ist etwa 8 GB groß, was also zu keinen allzu langen Wartezeiten führen sollte. Anders als bei der "One Shot-Demo" zum Resident Evil 2-Remake können wir die Demo zu Resident Evil 3 so oft spielen, wie wir möchten.

Was steckt in der Demo? Der spielbare Abschnitt dauert etwa eine halbe Stunde und deckt sich inhaltlich mit den Spielszenen, die vorab schon bei Presseevents anspielbar waren. Allerdings wird vorweg eine gänzlich neue Cutscenes gezeigt.

Ja, Nemesis ist mit von der Partie! Auch die wohl brennendste Frage kann mit Ja beantwortet werden: Nemesis wird in der Demo enthalten sein. Fans können sich also selbst ein Bild davon machen, wie unheimlich schnell und furchteinflößend unser Mutanten-Erzfeind im Remake sein wird.

Darüber hinaus sind in der Demo 20 Mr. Charlie-Statuen zu finden, die Spieler einsammeln können. Im Anschluss an die Demo, wird die Menge der Statuen, die wir gefunden haben, von einer Statistik getrackt. Unklar ist derzeit, ob Spieler eine Belohnung bekommen, wenn sie die Augen offen halten.

Kleines Wiedersehen: Die Resident Evil 3-Demo endet mit einer Zwischensequenz, in der auch Marvin Branagh zu sehen ist. Den Polizisten dürfte Fans vom Resident Evil 2-Remake bekannt vorkommen.

Habt ihr die Demo schon heruntergeladen?