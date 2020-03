Resident Evil 3 Demo - Alle Mr. Charlie-Figuren und wo ihr sie findet

In der Resident Evil 3-Demo könnt ihr insgesamt 20 Mr. Charlie-Wackelkopf-Figuren finden. Schnappt sie euch alle (beziehungsweise schießt auf sie), und ihr könnt Punkte für euren Resident Evil Ambassador-Account sammeln. Leichter gesagt als getan: Wir zeigen euch, wo sich die kleinen Biester verstecken.

Resident Evil 3-Remake: Hier in der Demo findet ihr die 20 Mr. Charlie Wackelkopf-Figuren

Wie schon in der Resident Evil 7-Demo und in der zum Resident Evil 2-Remake gibt es auch in der frisch veröffentlichten Demo zum Resident Evil 3-Remake wieder haufenweise Geheimnisse zu entdecken. Um die Demo komplett abzuschließen, könnt ihr insgesamt 20 Mr. Charlie-Figuren finden.

Am sinnvollsten dürfte es sein, wenn ihr die Demo zuerst einmal so durchspielt. Schon allein, weil ihr euch so ganz auf Story und Action konzentrieren könnt. Im Folgenden lauern außerdem natürlich auch Spoiler.

U-Bahn-Tunnel: Mr. Charlie Nr. 1 findet ihr direkt am Anfang: Geht zurück zum Ende des Zugs und schaut dahinter auf das andere Gleis gegenüber.

Mr. Charlie Nr. 1 findet ihr direkt am Anfang: Geht zurück zum Ende des Zugs und schaut dahinter auf das andere Gleis gegenüber. U-Bahn-Eingang: Mr. Charlie Nr. 2 steht mitten auf dem Tisch, direkt neben der Kräuter-Anleitung. Ihr könnt ihn eigentlich gar nicht verfehlen.

Mr. Charlie Nr. 2 steht mitten auf dem Tisch, direkt neben der Kräuter-Anleitung. Ihr könnt ihn eigentlich gar nicht verfehlen. Krankenwagen: Mr. Charlie Nr. 3 befindet sich im offen stehenden Krankenwagen, den ihr rechts beim Verlassen des U-Bahn-Eingangs entdeckt.

Mr. Charlie Nr. 3 befindet sich im offen stehenden Krankenwagen, den ihr rechts beim Verlassen des U-Bahn-Eingangs entdeckt. Im Supermarkt: Mr. Charlie Nr. 4 könnt ihr erst ergattern, wenn ihr den Bolzenschneider aus dem Moon Donut-Safe Room habt, um die Ketten zu zerschneiden. Direkt rechts nach dem Betreten neben der Kasse.

Mr. Charlie Nr. 4 könnt ihr erst ergattern, wenn ihr den Bolzenschneider aus dem Moon Donut-Safe Room habt, um die Ketten zu zerschneiden. Direkt rechts nach dem Betreten neben der Kasse. Auf brennendem Auto: Hinter der Barrikade mit den drei Zombies müsst ihr durch den Zaun auf Mr. Charlie Nr 5 schießen, in der brennenden Gasse.

Hinter der Barrikade mit den drei Zombies müsst ihr durch den Zaun auf Mr. Charlie Nr 5 schießen, in der brennenden Gasse. Neben der Treppe: Dreht euch nach rechts, wenn ihr die Treppen runter kommt. Links daneben findet ihr Mr. Charlie Nr. 6 unter dem Gestänge.

Dreht euch nach rechts, wenn ihr die Treppen runter kommt. Links daneben findet ihr Mr. Charlie Nr. 6 unter dem Gestänge. Dach-Baustelle: Geht die beiden Treppen hoch und oben auf einer Box in Sichtweite des großen Mr. Charlie findet ihr Mr. Charlie Nr. 7.

Geht die beiden Treppen hoch und oben auf einer Box in Sichtweite des großen Mr. Charlie findet ihr Mr. Charlie Nr. 7. Im Lagerraum: Neben einigen Kartons im Lagerraum mit dem Safe steht ein kleiner Mr. Charlie Nr. 8 im Regal.

Neben einigen Kartons im Lagerraum mit dem Safe steht ein kleiner Mr. Charlie Nr. 8 im Regal. Auf der Feuertreppe könnt ihr über euch die Schienen sehen und darunter steht auf einer der Metallstreben Mr. Charlie Nr. 9

könnt ihr über euch die Schienen sehen und darunter steht auf einer der Metallstreben Mr. Charlie Nr. 9 Moon Donut-Dach: Dreht euch nach links und ihr könnt auf dem Dach des Donut-Ladens direkt Mr. Charlie Nr. 10 erwischen.

Dreht euch nach links und ihr könnt auf dem Dach des Donut-Ladens direkt Mr. Charlie Nr. 10 erwischen. Apotheke: In der Apotheke findet ihr Mr. Charlie Nr 11 in einem der Regale stehen.

In der Apotheke findet ihr Mr. Charlie Nr 11 in einem der Regale stehen. Kite Bros Railway: Im Büro mit der Shotgun findet ihr Mr. Charlie Nr. 12 unten in einem der offenstehenden Schränke.

Im Büro mit der Shotgun findet ihr Mr. Charlie Nr. 12 unten in einem der offenstehenden Schränke. Im Donut-Laden: Zwischen der Mikrowelle und der Wand versteckt sich Mr. Charlie Nr 13 zu eurer Rechten.

Zwischen der Mikrowelle und der Wand versteckt sich Mr. Charlie Nr 13 zu eurer Rechten. Gegenüber von Moon's Donuts gibt es eine Gasse mit Zaun, der durch eine Kette versperrt ist. Verschafft euch mit dem Bolzenschneider Zutritt, erledigt die Fieslinge und entdeckt zu den Füßen des toten USS-Soldaten Mr. Charlie Nr. 14.

gibt es eine Gasse mit Zaun, der durch eine Kette versperrt ist. Verschafft euch mit dem Bolzenschneider Zutritt, erledigt die Fieslinge und entdeckt zu den Füßen des toten USS-Soldaten Mr. Charlie Nr. 14. Gelöschte Gasse: Mit Hilfe des Wasserschlauchs könnt ihr die Gasse betreten, müsst aber vorsichtig sein, nicht die letzte Cutscene zu triggern und die Demo zu beenden. Mr. Charlie Nr. 15 findet ihr etwas links oberhalb der Tür.

Besonders tricky: Einige Mr. Charlie-Figuren spawnen erst, wenn ihr bestimmte Dinge tut. Um wirklich alle zu finden, müsst ihr Folgendes tun.

Mr. Charlie Nr. 16: Streckt den Nemesis dreimal nieder, und die Autotür des Polizeiwagens am Eingang zur U-Bahn-Station sollte aufgehen. Wenn der Zombie rausgefallen ist, könnt ihr die Wackel-Figur auf dem Sitz sehen.

Streckt den Nemesis dreimal nieder, und die Autotür des Polizeiwagens am Eingang zur U-Bahn-Station sollte aufgehen. Wenn der Zombie rausgefallen ist, könnt ihr die Wackel-Figur auf dem Sitz sehen. Mr. Charlie Nr. 17: Ihr müsst insgesamt 25 perfekte Dodges in einem Durchlauf hinbekommen. Sobald ihr das geschafft habt, fällt auch aus dem Polizeiauto zwischen Moon's Donuts und dem Ketten-Zaun ein Zombie raus. Im Auto lauert die nächste Figur.

Ihr müsst insgesamt 25 perfekte Dodges in einem Durchlauf hinbekommen. Sobald ihr das geschafft habt, fällt auch aus dem Polizeiauto zwischen Moon's Donuts und dem Ketten-Zaun ein Zombie raus. Im Auto lauert die nächste Figur. Mr. Charlie Nr. 18: Schießt auf den Zombie zwischen den kaputten Autos in der Nähe von Mr. Charlie Nr. 16, nachdem ihr das Feuer gelöscht habt. Dann hat sich der Zombie in der Apotheke bewegt und an seiner Stelle liegt jetzt eine Mr. Charlie-Figur.

Schießt auf den Zombie zwischen den kaputten Autos in der Nähe von Mr. Charlie Nr. 16, nachdem ihr das Feuer gelöscht habt. Dann hat sich der Zombie in der Apotheke bewegt und an seiner Stelle liegt jetzt eine Mr. Charlie-Figur. Mr. Charlie Nr. 19: Im Toy Uncle-Laden müsst ihr das Mr. Charlie-Poster für 10 Sekunden anstarren. Dann erscheint auf dem Dach des Donut-Ladens ein weiterer Wackel-Mr. Charlie. Klingt komisch, ist aber so.

Im Toy Uncle-Laden müsst ihr das Mr. Charlie-Poster für 10 Sekunden anstarren. Dann erscheint auf dem Dach des Donut-Ladens ein weiterer Wackel-Mr. Charlie. Klingt komisch, ist aber so. Mr. Charlie Nr. 20 könnt ihr auf dem Dach finden, wo auch Nummer 7 war. Dafür müsst ihr allerdings die beiden Schießpulver-Portionen zu MAG-Munition mischen, die ihr in dem mit der Kette verschlossenen Supermarkt und in der Apotheke findet. Neben der orangenen Konstruktion auf dem Dach sollte ein toter Zombie sein, neben dem die letzte Wackelfigur liegt.

Habt ihr schon alle erwischt?