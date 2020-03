Die Resident Evil 3-Demo startet diese Woche, so ein Insider

Das Resident Evil 3-Remake erscheint am 3. April für Xbox One, PS4 und PC. Davor hatte Capcom bereits angekündigt, dass es eine Demo geben soll, die den Fans zeigt, was sie erwartet. Einem Insider zufolge soll die jetzt schon diese Woche erscheinen, genauer am Freitag, den 20. März.

Das behauptete zumindest der selbsterklärte Insider AestheticGamer aka Dusk Golem auf Twitter, nachdem er in einem anderen Thread auf eine Frage zur Demo antwortete (via wccftech.com).

Great thread. With that said, do you know anything about the release of RE3's Demo? The game is really close and all we keep hearing is "soon".