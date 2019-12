Lange wurde spekuliert, zuletzt, dass wir erste Infos zum Remake von Resident Evil 3 auf der Jump Festa - einer Anime-und Manga-Messe in Tokyo - im Dezember sehen. Jetzt wurden jedoch erste Bilder vom Spiel im PSN Store geleakt, die eindeutiger kaum sein könnten.

Die Bilder stammen vom bekannten Twitter-Insider Nibel und zeigen das Cover-Art des Spiels.

Doch damit nicht genug. Ihr erinnert euch an das Koop-Projekt im Resident Evil Universum namens Project Resistance? Anscheinend wurde der Name geändert und lautet ab sofort schlicht "Resident Evil Resistance". Auch hier wurde das dazugehörige Cover Art geleakt:

Looks like the final name for Project Resistance will be Resident Evil Resistance



And it has a similar font as the logo for REmake 3 pic.twitter.com/Ml2zooyr47