Resident Evil 4 Remake: 12 Minuten neues Gameplay sind ein Freudenfest für Stealth-Fans

Da Resident Evil 4 Remake schon im nächsten Monat erscheint, häufen sich aktuell Bildmaterial und Informationen zum Horror-Shooter. Das Team von Game Informer haben im Rahmen ihrer Cover Story für den Februar insgesamt 12 Minuten Gameplay veröffentlicht, die die Vorfreude auf das Spiel noch weiter steigern.

Achtung: Das Video enthält Spoiler zum fünften Kapitel von Resident Evil 4 Remake. Wer unvoreingenommen an das Spiel herangehen möchte, sollte zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen.

Resident Evil 4 Remake im Gameplay-Video

Was ist zu sehen? Das Video beginnt im fünften Kapitel von Resident Evil 4 Remake, also direkt nachdem Leon auf Ashley getroffen ist. Die beiden bahnen sich einen Weg durch die Kirche und anschließend durch das Dorf:

Im Anschluss treffen die beiden das erste Mal auf Luis Serra. Das Treffen endet in einem wilden Massenkampf, in dem unter anderem der neue Gegner mit Kuhkopf-Maske in Aktion zu sehen ist. Das neue Gameplay-Video vermittelt einen Eindruck von den Kämpfen, die uns in Resident Evil 4 Remake erwarten.

Noch mehr Horror-Spiele, die in 2023 erscheinen, gibt es in der GamePro-Übersicht:

Gameplay schürt Vorfreude der Fans

Was gefällt den Fans? Viele User zeigen sich vor allem von den Stealth-Aktionen im Kampf begeistert. Leon kann sich nun von hinten an Gegner ranschleichen und ihnen mit einem Messer den Hals aufschlitzen. Diese Stealth-Kills waren vorher nicht möglich und begeistern deshalb einige Resident Evil-Fans.

Außerdem ist Ashley nicht mehr so nervig wie noch im Original. Sie kann im Remake nun dadurch gerettet werden, dass dem Entführer ein Messer in den Nacken gerammt wird. Im originalen Resident Evil 4 war dies nicht möglich, vielmehr musste der Gegner mit der Pistole umgeschossen werden. Da sich Ashley aber auf dem Rücken des Entführers befand, wurde sie oft getroffen und es prangte ein Game Over auf dem Bildschirm.

Was gefällt weniger? Manche User stören sich dagegen am Regen. Der wirkt einigen im Vergleich zur Umgebung viel zu hell und stört das Sichtfeld. Bis zum Release könnte an diesem Aspekt natürlich noch geschraubt werden.

Auch wir konnten uns bereits einen ersten Eindruck von der Neuauflage verschaffen. Was unserem Redakteur Chris gefallen hat, erfahrt ihr in seiner Preview zu Resident Evil 4 Remake.

Was gefällt euch am gezeigten Gameplaymaterial und was eher nicht?