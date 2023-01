14 Horrorspiele, die euch 2023 das Blut in den Adern gefrieren lassen

Wir haben für euch im Rahmen der Themenwoche eine Liste an Horrorspielen aufgestellt, die uns 2023 das Fürchten lehren wollen. Die kommenden Monate, da sind wir optimistisch, könnten für Fans des gepflegten Grusels nämlich eine wahre Freude werden. Welche Highlights euch im AAA- und Indie-Bereich erwarten, dazu jetzt mehr.

Dead Space Remake

9:36 Dead Space - Vorschau-Video zum Remake

Release: 27. Januar 2023

27. Januar 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Third Person-Shooter

Third Person-Shooter Entwickler: Motive Studios

Dennis: Bereits zu Beginn des Jahres erscheint mit Dead Space ein Remake des für die GamePro-Redaktion besten Horrorspiels aller Zeiten, das die Geschichte von Weltraumingenieur Isaac Clarke in frischem Grafikgewand erzählt. 14 Jahre nach dem Original kramen wir also wieder den Plasma Cutter hervor und machen auf der USG Ishimura Jagd nach fiesen Necromorphs.

Das ist neu: Nicht nur wurden das Grafikgerüst und die Sound-Kulisse komplett überarbeitet, auch in Sachen Gameplay finden wir Neuerungen, wie beispielsweise frische Waffenupgrades. Neue Levelareale, die es nicht mehr ins Original geschafft haben, sowie eine Sprachausgabe für Held Isaac wurden ebenfalls ergänzt.

Resident Evil 4 Remake

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Release: 24. März 2023

24. März 2023 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Genre: Survival-Horror

Survival-Horror Entwickler: Capcom

Samara: Das Resident Evil 4 Remake ist das Horrorspiel, auf das ich mich 2023 am meisten freue - und das meiner Meinung nach auch einfach richtig viel Sinn ergibt. Zu seiner Zeit hat das Original wichtige Neuerungen ins Survival-Horror-Genre gebracht, wie die Schulterkamera und die allgemein actionreichere Ausrichtung. Dazu kam mit dem spanisch inspirierten Setting ein richtig cooler Schauplatz.

Heutzutage ist das Spiel aber doch etwas angestaubt, nicht nur, was die Grafik angeht, sondern auch bei seinen Mechaniken. So kann Leon in der Originalversion beispielsweise nicht gleichzeitig schießen und sich bewegen. Im Remake wird er nicht nur endlich multitaskingfähig, sondern bekommt auch mehr taktische Möglichkeiten an die Hand, um Gegner anzugehen. Wir werden das Spiel also vermutlich völlig neu erleben, und das noch mit ziemlich schicker Optik, was für mich extrem vielversprechend klingt.

In unserer Preview erfahrt ihr mehr:

44 11 Angespielt Preview zum Remake: Meine liebsten 30 Minuten des Jahres

Pacific Drive

2:15 Der Ankündigungstrailer zu Pacific Drive zeigt das Auto-Survival-Roguelite

Release: 2023

2023 Plattformen: PC, PS5

PC, PS5 Genre: Roguelite-Rennspiel

Roguelite-Rennspiel Entwickler: Ironwood Studios

Samara: Wenn es um neue Ideen im Horror-Genre geht, ist Pacific Drive ganz vorne mit dabei, denn in diesem Spiel dreht sich alles um unser Auto, das als Basis fungiert. Nur mithilfe des fahrbaren Untersatzes, den wir im Spielverlauf ordentlich aufrüsten, können wir die Anomalien an der pazifischen Nordwestküste untersuchen - und ihnen auch entkommen.

Der Titel fordert uns außerdem mit Roguelike-Elementen. Das heißt, wir starten immer wieder neue Runs, um unserem Ziel ein Stückchen näherzukommen. Dabei soll jeder Anlauf neue spannende und seltsame Herausforderungen bieten.

Bramble The Mountain King

9:36 Bramble: The Mountain King - Dieses Horrorspiel ist schon jetzt ein Kandidat für eure Wishlist

Release: 2023

2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Platformer

Platformer Entwickler: Dimfrost Studio

Samara: Bramble The Mountain King sieht auf den ersten Blick wie ein märchenhaftes Kinderspiel aus, doch hinter der netten Fassade steckt ein wirklich unheimliches Spiel. In der Demo des von nordischer Mythologie inspirierten Titels wurde ich beispielsweise von einem vermoderten Seemonster verfolgt und mit wüsten Geigenklängen beschossen. Daneben begegneten mir aber auch niedliche Tierchen und Gnome, was für eine spannungsvolle Mischung sorgte.

Die Story dreht sich um den kleinen Jungen Olle, der sich in den tiefen Wald begibt, um seine Schwester zu retten. Spielerisch erwarten euch Platforming-Passagen, Erkundung und Verfolgungspassagen, oder auch mal eine wilde Fahrt auf einem reißenden Fluss. Ein wenig erinnert mich das Konzept an die Little Nightmares-Reihe. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über meine Eindrücke aus der Demo.

Ad Infinitum

0:44 Ad Infinitum: Fast vergessenes WW1-Horrorspiel meldet sich per Trailer zurück

Release: April 2023

April 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Entwickler: Hekate

Dennis: Auch auf Horror aus deutschen Landen dürfen wir uns in diesem Jahr freuen. Vom kleinen Berliner Indie-Entwickler Hekate erscheint im April – wohl zunächst für PC – Ad Infinitum, das wir bereits auf der gamescom anspielen konnten und seitdem gespannt auf den Release blicken.

Das Horror-Adventure aus der Egoperspektive erzählt die Geschichte eines Soldaten, den die Ereignisse aus den Schützengräben des 1. Weltkriegs in seinen Albträumen plagen. Traumatisiert und im Schlaf von Monstern geplagt, gilt es für ihn, seinen Verstand zu bewahren und den Schrecken zu entfliehen.

Amnesia: The Bunker

0:50 Amnesia: The Bunker - Neuer Horror-Ableger spielt in einem WK1-Bunker

Release: März 2023

März 2023 Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Survival-Horror

Survival-Horror Entwickler: Frictional Games

Samara: Nach Amnesia: Rebirth bekommt die großartige Horrorreihe einen neuen Ableger. Dieser will allerdings einiges anders machen als die Vorgängertitel - oder auch SOMA, das ebenfalls von Entwicklerstudio Frictional Games kommt. Im Gegensatz zu den früheren Spielen, bei denen wir vor Monstern nur Reißaus nehmen konnten, bekommen wir nämlich in Amnesia: The Bunker eine Waffe an die Hand und sollen uns in einem offeneren Gebiet bewegen.

Bei diesem handelt es sich um einen düsteren Bunker aus dem 1. Weltkrieg, der im Trailer in Sachen Gruselstimmung schon richtig was hermacht. Ich bin zwar zugegebenermaßen aktuell noch etwas skeptisch, ob der Schritt in Richtung Survival-Horror der Reihe guttut, hoffe aber einfach, dass das neue Spiel so stark wird, wie ich es von dem Studio gewohnt bin. Mehr über die Ankündigung und meine Einschätzung erfahrt ihr in diesem Artikel.

Alan Wake 2

0:57 Alan Wake 2 - Nachfolger endlich mit erstem Trailer für 2023 bestätigt

Release: 2023

2023 Plattformen: PS5. Xbox Series X/S, PC

PS5. Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Remedy Entertainment

Dennis: Ganze 13 Jahre nach Alans erstem Abenteuer, wird die Geschichte rund um den Schriftsteller in diesem Jahr auf den neuen Konsolen und PC fortgeführt. Viel mehr als einen erster Trailer, der während der Game Awards 2021 gezeigt wurde, haben wir vom Action-Adventure Alan Wake 2 allerdings noch nicht gesehen.

Bekannt ist aber, dass Remedy im Vergleich zum Vorgänger auf deutlich mehr Survival-Horror setzen will. Wir erinnern uns: Alan Wake hatte seiner Zeit eine düstere Atmosphäre und ließ uns gegen finstere Gestalten kämpfen, der Grundton des Spiels ging aber mehr in Richtung Mystery-Thriller. Als großer Fan des Originals bin sehr, sehr gespannt wie Alans Geschichte bald weitergeht.