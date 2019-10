Resident Evil 7 kriegt ein VR-Prequel, aber nur in Japan

Resident Evil 7 sorgte Anfang 2017 für einen echten Höhepunkt der Horror-Reihe, der uns in die Sümpfe Louisianas und auf das unheimliche Anwesen der Baker-Familie verschlug. Für eine intensive Atmosphäre sorgte unter anderem der Wechsel in die Ego-Perspektive. Im Test bekam Resident Evil 7 von uns eine 88er-Wertung.

Eigentlich wäre also die Nachricht, dass bald ein Prequel zu eben jenem Resident Evil 7 erscheinen soll, ein Grund zum Jubeln.

Eigentlich.

Zwei große Haken

Denn Biohazard 7: Walkthrough the Fear - so der komplette Titel - erscheint nicht "klassisch" auf Konsolen oder PC, sondern stattdessen in einer Arcade-Halle und zwar der Plaza Capcom Ikebukuro VR-X booth in Tokyo. Und ihr merkt direkt die zwei Haken an der Sache:

nur als Arcade

nur in Japan

Schade, denn die bisherigen Details zum Spiel klingen interessant. Es handelt sich um eine "Cooperative VR-Experience", das Ganze findet also in der virtuellen Realität und für insgesamt 2-4 Spieler statt. Eine Runde soll knapp 40 Minuten dauern.

Story-technisch geht es zurück auf das Baker-Anwesen aus dem wir in Walkthrough the Fear entkommen müssen. Ob das VR-Prequel, das am 26. Oktober in Japan erscheint, auch für Konsolen veröffentlicht wird, ist derzeit äußerst fraglich. Aber ihr wisst ja jetzt, was ihr machen könnt, wenn ihr Resi 7-Fans und zufällig in Tokyo seid.