Resident Evil 8: Ab heute können wir uns alle in die Demo stürzen

So kurz vor Release von Resident Evil Village bietet Capcom nochmal allen Spieler:innen die Möglichkeit, das namensgebende Dorf sowie das angrenzende Schloss zu erkunden. Die beiden Bereiche, die wir bisher nur exklusiv in PS5/PS4-Demos erleben konnten, sind nun zusammengeführt auch auch auf Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC spielbar - jedoch wie gehabt mit Einschränkungen.

Wann ist die Demo verfügbar?

Nachdem Capcom für die knappen Zeiträume der letzten Demos viel Kritik einstecken musste, wurde die letzte Demo-Phase verlängert. Die Multiplattform-Demo lässt sich nun vom 2. bis 10. Mai spielen. Start- und Endzeit sind jeweils um 2 Uhr morgens.

Wie lange dauert die Demo?

Anders als bei der Maiden Demo auf der PS5 waren die letzten beiden Demos jeweils nur 30 Minuten lang in einem bestimmten Zeitfenster spielbar. Da die Demos nun zusammengelegt wurden, bekommen wir demnach 60 Minuten Zeit, bevor uns die Software aussperrt.

Was beinhaltet die Demo?

Die Multiplattform-Demo führt die Dorf- und Schloss-Demos zusammen. In diesen liegt der Fokus mehr auf dem Gameplay. Im Vergleich zur Maiden Demo können wir uns mit Waffen zur Wehr setzten, es geht also actionreicher zu.

In einem Trailer zeigte Capcom bereits, was uns in der Schloss-Demo erwartet:

Mit Resident Evil Village erscheint am 7. Mai der achte Teil der Horror-Survival-Reihe, in der es Ethan in ein verschneites Dorf mit angrenzendem Schloss verschlägt. Wer sich den Trip geben will, kann das auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC tun.

Werdet ihr die Demos spielen bzw. habt sie bereits gespielt? Wie ist bisher euer Eindruck von Resident Evil Village?