Der achte Teil von Resident Evil, der als Resident Evil Village erscheinen wird, hatte einen Nachahmer. Während das originale Survival-Horror-Spiel 2021 für die Next Gen-Konsolen aufschlägt, war auf Steam kurzzeitig ein Spiel mit dem Titel Biohazard Village käuflich. Und das war so dreist, dass Capcom wohl schnell reagiert hat (via Polygon).

Biohazard Village kurzzeitig auf Steam

Wer zuerst den Namen Biohazard Village liest, der auch noch stilisiert eine römische Acht im dem Wort Village darstellt, dürfte direkt an Resident Evil Village gedacht haben. Immerhin heißt Capcoms Spieleserie in Japan nicht Resident Evil, sondern Biohazard.

Wer sich das Spiel aber genauer anschaut, der dürfte schnell feststellen, dass es sich hier nicht um einen Shadowdrop der Survival-Horror-Serie handelt.

Keine 1 zu 1-Kopie, aber trotzdem dreist: Biohazard Village weist zwar leichte Parallelen auf, überzeugt mit seinen Screenshots und Angaben aber nicht wirklich. Zum einen spielen wir im originalen Resident Evil 8 kein Mädchen in der Third-Person-Sicht, "das gegen einen Zombie in einer Stadt kämpft, in der eine von Menschen verursachte Katastrophe stattgefunden hat", sondern Ethan in der Ego-Perspektive.

Mal davon abgesehen, wäre der 1. September als Release unrealistisch, genauso wie der Preis von 1,19 US-Dollar. Mittlerweile ist der Klon nicht mehr auf Steam auffindbar, es gibt aber natürlich Screenshots:

Das Original Resident Evil Village (in Japan tatsächlich Biohazard Village) ist der 8. Teil der Survival-Horror-Reihe von Capcom. Es wurde im Juni angekündigt und erscheint nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X und PC. Welchen Grund es haben könnte, warum wir keine Versionen für die PS4 und Xbox One bekommen, erfahrt ihr hier:

