In Resident Evil: Village bleibt Ethan nicht länger eine blasse Hülle

Ethan Winters kennen wir als Protagonist aus Resident Evil 7, dem ersten Spiel der Reihe aus der Egoperspektive - und gleichzeitig der erste Ableger, der komplett in VR erlebbar ist. Spieler*innen können also in Resi 7 so realistisch in das Setting eintauchen wie nie zuvor und sich fühlen, als seien sie selbst vor Ort.

Dieser Umstand wird davon begünstigt, dass Protagonist Ethan selbst sehr blass bleibt - Mit Absicht, wie die Entwickler jetzt bestätigen. Sie sprechen von Ethan in Resident Evil als "Fenster der Spieler*innen zur Spielwelt". Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in der Kolumne von Kollegin Linda:

Ethan als Charakter mit Profil in Resident Evil: Village

Das Konzept mit Ethan als "Blanko-Charakter" soll in Resident Evil Village komplett umgekrempelt werden, wie Capcom im Making of-Video verrät. Laut den Entwicklern ist ihnen der Charakter ans Herz gewachsen. Die Frage, was mit ihm passiert, nachdem er dem Baker-Anwesen aus dem Vorgängertitel entkommen ist, war eine zentrale Inspiration für das neue Game.

Schon früh stand fest, dass Ethan noch einmal die Hauptrolle übernehmen, und Resident Evil Village alle Aspekte seines Charakters beleuchten wird. Die Entwickler wollen seine Geschichte außerdem zu Ende erzählen.

Haben Fans also nach dem Ankündigungstrailer (siehe oben) im Juni noch gerätselt, ob sich der Eröffnungssatz "His story comes to a close" auf Ethan oder Serien-Urgestein Chris Redfield bezieht, so ist zumindest diese Frage nun eindeutig beantwortet. Viele andere Fragen sind dagegen noch offen. Hier findet ihr eine Analyse des neusten Trailers:

Mehr Profil für Ethan: Findet ihr die Entscheidung gut oder hat auch der Ansatz aus Teil 7 für euch funktioniert?