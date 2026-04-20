Resident Evil-Film 2026: Release, Trailer, Cast und Co. - Alles zur neuen Adaption von Weapons-Macher Zach Cregger

Der neue Resident Evil-Film führt uns wohl wieder nach Raccoon City, aber diesmal ohne Leon.

Die Resident Evil-Reihe hat schon mehrere Live-Action-Adaptionen bekommen. 2026 erwartet uns ein weiterer Film, diesmal vom bekannten Horrorfilm-Director Zach Cregger (Barbarian, Weapons). Wir fassen zusammen, was alles zur Adaption bekannt ist.

Release: Wann erscheint der neue Resident Evil-Film?

Der Resident Evil-Film von Zach Cregger erscheint planmäßig am 18. September 2026. Zuletzt hatte Deadline am 16. Februar 2026 berichtet, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind und der Film sich aktuell in der Post-Production befindet.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

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Gibt es einen Trailer zum Resident Evil-Film?

Ein erster Teaser-Trailer zum Film wurde am 13. April exklusiv bei der CinemaCon gezeigt. Allerdings ist er nicht öffentlich verfügbar, es gibt nur Berichte darüber. IndieWire beschreibt etwa, der Trailer habe "nicht enttäuscht" und gezeigt, wie Hauptdarsteller Austin Abrams "durch die Hölle geht, während er so einiges an blutigem und monströsem Zeug erlebt."

Streaming: Wo kann ich den Resident Evil-Film online streamen?

Aktuell gibt es noch keinen geplanten Streaming-Start für den neuen Resident Evil-Film. Zum Release am 18. September wird er erst einmal im Kino landen. Sony hat die Rechte am Vertrieb, wodurch sich nicht sicher ableiten lässt, bei welchen Streaminganbietern der Film zuerst landen wird.

Auf den nächsten Seiten findet ihr Infos zum Cast und was bereits zur Story des Films bekannt ist.