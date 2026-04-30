Erster Trailer zum neuen Resident Evil Film ist da und wow, das sieht besser aus als alle bisherigen Filme zusammen

Dass ein neuer Kinofilm zu Resident Evil von Weapons-Regisseur Zach Cregger in der Mache ist, war klar. Seit wenigen Minuten wissen wir aber nicht nur dank eines ersten Trailers, wohin die Reise ungefähr geht, sondern auch, dass der Streifen hierzulande am 17. September 2026 in die Kinos kommt.

Erzählt wird die Geschichte von Bryan, einem medizinischen Kurier und für Resi-Fans absolut Unbekannten. Und das passt auch zum Ansatz des neuen Kinofilms, der uns abseits bekannter Figuren wie Leon etwas Neues erzählen will.

Und schauen wir uns den ersten Trailer an, dann sieht das bereits jetzt um Welten besser aus als der bestenfalls unterhaltsame Trash der vorherigen Adaptionen zu Capcoms Horror-Reihe.

Aber was meint ihr? Hat das Ding Potenzial ein richtig guter Horrorfilm zu werden?