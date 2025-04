Die 12 spannendsten Horrorspiele 2025: Auf diese Titel solltet ihr unbedingt ein Auge werfen

Wir zeigen euch, was das Jahr 2025 an gruseligen Videospielen zu bieten hat.

Neue Infos zum nächsten Resident Evil-Spiel lassen zwar aktuell noch auf sich warten, trotzdem gibt es 2025 einige Titel, auf die sich Freund*innen der gepflegten Gänsehaut-Stimmung freuen können oder die sogar schon verfügbar sind.

Es könnte sogar gut sein, dass ihr noch in diesem Jahr Nachschub von der anderen ganz großen Horrormarke bekommt, sprich Silent Hill. Damit ihr den Überblick behaltet und keine Gelegenheit zum Gruseln verpasst, listen wir für euch die spannendsten Spiele der bereits vergangenen und kommenden Monate auf.

Repo

1:04 Neuer Koop-Hit bekommt Bestnoten auf Steam – steht aktuell bei 97% und sieht unglaublich witzig aus

Release: 28. Februar (Early Access)

28. Februar (Early Access) Plattformen: PC

PC Entwickler: semiwork

Repo ist einer dieser Koop-Titel, die auf Twitch rasend schnell zum Hit wurden. Das Spiel steht bei aktuell 96% positiven Bewertungen bei Steam und empfiehlt sich für all diejenigen, die bei Gruselspielen mindestens genauso gerne laut lachen wie schreien.

Bis zu fünf Personen schlüpfen in die Rolle von Agent*innen, die übernatürliche, physikbasierte Objekte für ein Unternehmen bergen müssen. Dabei ist clevere taktische Zusammenarbeit gefragt, um nicht fiesen Kreaturen oder anderen Gefahren zum Opfer zu fallen.

Karma: The Dark World

3:13 Schickes PS5-Horrorspiel Karma: The Dark World hat Release und schon bald dürfen wir uns gruseln

Release: 27. März

27. März Plattformen: PC, PS5

PC, PS5 Entwickler: Pollard Studio LLC

Karma: The Dark World führt euch in eine von Ostberlin inspirierte, retro-futuristische Welt, in der ihr in bester Psychohorror-Manier in eine äußerst verstörende Situation geratet. Ihr schlüpft in die Rolle des Spionageagenten Daniel McGovern, der für die mit eiserner Faust regierende Leviathan Corporation arbeitet.

In der Egoperspektive erkundet ihr, löst Rätsel und versucht herauszufinden, was es mit Beeten auf sich hat, in denen offenbar menschliche Wesen gezüchtet werden oder was in einem düsteren Großraumbüro vorgefallen ist.

Wollt ihr mehr wissen, schaut gerne im Test von GameStar-Kollegin Natalie vorbei:

Post Trauma

0:59 Post Trauma - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch! - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch!

Release: 22. April

22. April Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Red Soul Games

Ihr begeistert euch für typischen Oldschool-Grusel mit einer festen Kamera, wollt aber dabei keine Pixelgrafik? Dann könnte euch Post Trauma interessieren. In dem Survivalhorrorspiel schlüpft ihr in die Rolle von Zugführer Roman, der in einer surrealen Welt gefangen ist.

Um zu entkommen, müsst ihr Rätsel lösen und euch allerlei Schrecken stellen. Der Titel sollte eigentlich schon im März erscheinen, wurde aber in letzter Minute noch mal auf Ende April verschoben.

Warum sich Dennis riesig auf den Release freut, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Post Trauma könnte mein Oldschool-Horrorherz 2023 höher schlagen lassen von Dennis Michel

The Midnight Walk

1:35 The Midnight Walk: Diese Art von Horror haben wir noch nie als Spiel gesehen

Release: 8. Mai

8. Mai Plattformen: PC, PS5, PSVR2

PC, PS5, PSVR2 Entwickler: MoonHood

The Midnight Walk kommt von den Lost in Random-Entwickler*innen und das sieht man dem Spiel auch an – obwohl der Tim Burton-mäßige Look dieses Mal doch etwas düsterer ausfällt und Erinnerungen an die Little Nightmares-Reihe aufkommen lässt.

Gemeinsam mit einem "verirrten Laternenwesen" erkundet ihr eine schaurig-schöne Welt und überlistet Monster, um zu überleben.

Dying Light: The Beast

2:07 Der erste Gameplay-Trailer zu Dying Light: The Beast von den Game Awards

Release: Sommer 2025

Sommer 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Techland

Im neuen Zombieschnetzler-Ableger Dying Light: The Beast kehrt Kyle Crane aus dem (in Deutschland indizierten) ersten Teil zurück. Nach einem Jahrzehnt der Gefangenschaft und grausamen Experimenten hat er ein Hühnchen mit seinen Peinigern zu rupfen.

Mit rund 20 Stunden Spielzeit könnt ihr euch auf ein eher kompaktes Open World-Erlebnis einstellen. Für Parkouring-Stunts auf den Hausdächern und Interaktionen mit unterschiedlichen Fraktionen bleibt in der neuen Stadt Castor Woods aber trotzdem sicher genug Zeit.

Dying Light: The Beast Release, Setting und alle Infos zum Dying Light 2-Nachfolger von Samara Summer

Cronos: The New Dawn

4:43 Cronos: The New Dawn - Erstes Gameplay zum neuen Horror-Schocker von Bloober enthüllt

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Bloober Team

Layers of Fear-Entwickler Bloober Team konnte uns zuletzt im Silent Hill 2-Remake mit Survivalhorror begeistern. Für dieses Jahr ist nun eine eigene neue IP im selben Genre angekündigt. In Cronos: The New Dawn werdet ihr zum Zeitreisenden, den es in eine alternative postapokalypischte Version Polens verschlägt.

Dort warten eine hoffentlich spannende Story mit Retro-Futurismus-Vibes und, wie der Entwickler verspricht, actionreiches Gameplay.

Cronos: The New Dawn Release, Story, Gameplay und alle weiteren Infos zum Survivalhorrorspiel von Bloober Team von Samara Summer

Beneath

1:19 Im Unterwasser-Horror Beneath geht beim Ballern alles zu Bruch

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Camel 101

Thalassophobie ist die Angst vor großen, tiefen Gewässern, allen voran natürlich Ozeane. Und falls ihr darunter leidet, dürfte das Suvivalhorrorspiel Beneath euren Puls ordentlich beschleunigen.

Im actionreichen Egoshooter schlüpft ihr in die Rolle von Noah Quinn, der es auf Unterwasserstationen und Tauchgängen mit lovecraftschen Bedrohungen zu tun bekommt und dabei nicht selten die Knarre zückt.

Tormented Souls 2

1:20 Tormented Souls 2 - Nachfolger der fantastischen Resident Evil-Alternative angekündigt

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Dual Effect

Mit Tormented Souls 2 wurde für 2025 der Nachfolger einer ziemlich spaßigen Oldschool-Resident Evil-Alternative angekündigt. Wie schon der erste Teil setzt der Survivalhorror auf eine feste Kameraperspektive und lässt euch erneut die junge Frau Caroline Walker spielen. Dieses Mal verschlägt es sie unter anderem in schaurige Klöster und auf einer Rettungsmission für ihre verfluchte Schwester.

Warum ich mich riesig auf die Fortsetzung freue, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Das Horrorspiel Tormented Souls bekommt eine Fortsetzung und das ist für mich die beste Neuigkeit der gamescom von Samara Summer

Little Nightmares 3

1:41 Little Nightmares 3 zeigt weiteres Gameplay aus dem Koop-Horrospiel

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Entwickler: Supermassive

Little Nightmares 3 kommt nicht mehr von Originalentwickler Tarsier, sondern von Supermassive, dem Team hinter Until Dawn und der Dark Picture-Anthology. Der neue Ableger setzt zwar wieder auf die unverkennbare Puppenstubenhorror-Optik, bringt aber eine große Neuerung: Koop!

Waren wir in Teil 2 lediglich streckenweise mit einer KI-Begleiterin unterwegs, kann die zweite Spielfigur nun von einer zweiten Person übernommen werden, um gemeinsam Rätsel zu lösen und Monstern zu entkommen. Alternativ könnt ihr aber auch wieder solo zocken.

Den neuen Titel, an dem Tarsier aktuell arbeitet, Reanimal, solltet ihr euch definitiv ebenfalls vormerken, falls ihr auf den typischen Little Nightmares-Grusel steht. Es ist aber gut möglich, dass der nicht mehr 2025 erscheint.

The Sinking City 2

0:53 Survival-Horror pur! The Sinking City 2 zeigt erstes Gameplay

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Supermassive

The Sinking City 2 ist die Fortsetzung des düsteren und surrealen Mysteryspiels aus dem Jahr 2019, das vor allem mit seiner Atmosphäre und dem stimmigen, ungeführten Open World-Ansatz überzeugte. Der neue Ableger wird sich wesentlich stärker Richtung Survivalhorror im Stile von Resident Evil neigen und erneut an lovecraftschen Schrecken orientieren.

Um die Finanzierung zu sichern, stieß der ukrainische Entwickler eine äußerst erfolgreiche Kickstarter-Kampagne an:

Mehr zum Thema Horrorspiel aus Ukraine braucht Geld für Finanzierung, bekommt binnen 10 Stunden mehr als doppelt so viel Geld wie gewollt von Jonas Herrmann

Silent Hill f

3:40 Welch herrlich schauriger Trailer: Das neue Silent Hill kann ich kaum noch abwarten

Release: wohl 2025

wohl 2025 Plattformen: PS5

PS5 Entwickler: Konami

Silent Hill f ist der nächste Ableger der Kult-Reihe, setzt aber auf ein komplett frisches Setting, nämlich das ländliche Japan der 1960er-Jahre. In der Rolle der jungen Frau Shimizu Hinako erlebt ihr einen echten Albtraum, der beginnt, als ihre Heimatstadt in einen mysteriösen Nebel gehüllt wird.

Ihr müsst euch im Laufe der Geschichte nicht nur mit Monstern, sondern auch mit menschlichen Abgründen herumschlagen. Die Beschreibung zur Alterseinstufung macht deutlich, dass Silent Hill f dabei nicht zimperlich ist. Gleichzeitig machen das Rating und der neu veröffentlichte Trailer einen Release im Jahr 2025 wahrscheinlich, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde.

Silent Hill f Der Text zur Alterseinstufung verrät bereits konkrete Szenen und Gameplay-Details von Samara Summer

We Harvest Shadows

2:02 We Harvest Shadows vermischt Farmingsimulation mit Horror und einer emotionalen Story

Release: 2025 oder später

2025 oder später Plattformen: PC

PC Entwickler: David Wehle

We Harvest Shadows mixt Farm Sim-Mechaniken mit einer emotionalen Story über Einsamkeit und Depression sowie Horror-Elementen. Ihr pflanzt aus der Egoperspektive Tomaten, habt, wenn ihr nicht aufpasst, unheimliche Begegnungen oder müsst manchmal auch einfach nur den Tag rumkriegen.

Ob das Spiel des Solo-Entwicklers David Wehle 2025 erscheint, ist noch nicht sicher, aber die Demo ist bereits seit dem letzten Jahr verfügbar, was einen Release in den kommenden Monaten möglich erscheinen lässt.

Mehr zum Thema Neues Mysteryspiel mischt Stardew Valley mit atmosphärischer Optik und Horror - und die Demo hat mich begeistert von Samara Summer

Diese Horrorspiele sind 2025 ebenfalls einen Blick wert

Directive 8020 (2. Oktober)

(2. Oktober) I Hate this Place (2025)

(2025) Pathologic 3 (2025)

2025 ist also wieder ganz Unterschiedliches für Horror-, Grusel- und Mysteryfans dabei; von Titeln, die Gänsehaut versprechen, über Zombie-Action bis hin zu Oldschool-Survival.

Aber jetzt seid ihr gefragt: Auf welchen Titel aus der Liste habt ihr ein Auge geworfen (bei all dem Horror bitte nicht wörtlich nehmen)? Und welche weiteren Spiele, die noch dieses Jahr erscheinen sollen, behaltet ihr im Blick?