Resident Evil Requiem: Alle Waffen für Grace und Leon und ihre Fundorte

Auch mit der eher schleichenden Grace werdet ihr Feuerkraft brauchen.

Schon John Wick aka Keanu Reeves wusste: Wir brauchen Waffen. Viele Waffen! Das gilt auch für Resident Evil, denn Hilfsmittel Nummer eins gegen das T-Virus ist immer noch das gute alte Blei, am besten direkt injiziert aus einer Schrotflinte. Alle Waffen, die ihr mit Grace und Leon einsammeln könnt, gibt's hier.

Neue Waffen bekommen

Durch den Mix von Grace und Leons unterschiedlichen Spielstilen gibt es auch gewisse Unterschiede, wie ihr an Waffen kommt.



Grace findet ihre Waffen ausschließlich in der Welt oder bekommt sie durch Story-Ereignisse. Leon hingegen kann sie zwar auch in der Spielwelt finden, verdient aber auch wieder mit Kills von Gegnern Credits, die sich an Stationen gegen neue Waffen eintauschen lassen.

Zudem schalten beide Charaktere am Ende des Spiels zusätzliche Waffen im Bonus-Menü frei. AP erhaltet ihr durch Herausforderungen, wie zum Beispiel das Spiel ohne Heilung abzuschließen. Die könnt ihr dann in besonders starke Schießeisen investieren.

Alle Waffen für Grace

B934

Die Werte der B934.

Ihr erhaltet sie zu Beginn des Spiels – und wollt sie schnell wieder loswerden. Sie liegt im Sanatorium auf dem Boden im Speisezimmer.

S&S M232

Die Werte der S&S M232.

Ihr findet die Waffe in der Bar & Lounge im Westflügel hinter der Theke. Sie ist in allen Belangen besser als die B934.

Requiem

Die Werte der Requiem.

Ihr erhaltet die Waffe automatisch von Leon während der Geschichte. Die Kugeln durchschlagen gleich mehrere Gegner. Die Requiem habt ihr aber nicht immer zur Verfügung und ihr verliert sie am Ende des Sanatoriums.

Post-Game Waffen

Zusätzlich könnt ihr nach Abschluss des Spiels mit AP zwei zusätzliche Waffen für Grace kaufen:

Freyas Nadel (MP, die Pistolenmunition verbraucht)

(MP, die Pistolenmunition verbraucht) Kotetsu (Messer, das nicht zerbricht)

Alle Waffen für Leon

Alligator Snapper

Die Werte der Alligator Snapper.

Leons erste Pistole. Sie ist zwar schwächer als die anderen Pistolen, aber ihr schaltet am Ende des Spiels eine Unterlampe frei, so dass ihr sie normal nachladen könnt, wenn ihr eine Taschenlampe nutzt.

Matilda IMP

Leons alte Freundin ist auch wieder im Spiel, mit denselben Eigenschaften wie immer. Sie verbraucht drei Kugeln und wirkt fast wie ein Maschinengewehr. Ihr könnt sie direkt über das Bonus-Menü freischalten, sobald ihr 500 AP erspielt habt.

Silencer 9

Die Werte der Silencer 9.

Eine gute Alternative zur Snapper, mit mehr Durchschlagskraft. Außerdem ist ein Schalldämpfer verbaut. Ihr könnt sie für 5500 Credits kaufen.

Requiem

Die Werte der Requiem.

Ihr habt die Waffe automatisch während des Anfangs und dann später wieder in Raccoon City. Sie ist eure beste Antwort gegen Bosse.

Beil

Die Werte des Beils.

Auch das Beil habt ihr von Anfang an. Es spart euch Munition und ihr könnt Attacken – insbesondere Bosse – parieren.

Mortal Edge

Es gibt zwei Arten, um an die Edge zu kommen. Sie liegt neben der Leiche von Hunk, nachdem ihr ihn im Ark ausgeschaltet habt. Oder ihr gebt AP im Post-Game-Shop aus. Hier geht es eher um den Flex – das normale Beil und die Edge nehmen sich wenig.

MSBG 500

Die Werte der MSBG 500.

Eure erste Schrotflinte bekommt ihr beim Kampf gegen Chunk auf dem Dachboden. Hier müsst ihr sie vom Boden aufheben. Sie erfüllt ihren Zweck, aber ihr solltet sie bald austauschen.

990-TAC

Die Werte der 990-TAC.

Die Flinte könnt ihr einfach kaufen, für 7.000 Credits. Das solltet ihr auch tun und sie danach niemals wieder ablegen. Mit ihr könnt ihr gut die Köpfe von Zombies zerstören, sodass sie nicht nochmal aufstehen.

W870 Police

Die Werte der W870 Police.

Die Waffe liegt im Hinterzimmer des Gun Shop Kendo, hinter der Polizeistation. Sie ist die mächtigste Schrotflinte des Spiels, aber die Präzision lässt doch arg zu wünschen übrig. Bleibt am besten bei der TAC.

Classic 70

Die Werte der Classic 70.

Das Repetiergewehr bekommt ihr automatisch, wenn ihr Grace Deckung geben müsst. Es ist auch gleich das beste Gewehr, da die hohe Angriffskraft so gut wie jeden Zombie mit einem Schuss erledigt und auch Bosse schnell zu Boden gehen.

Marksman 1A

Die Werte der Marksman 1A.

Das zweite Gewehr bekommt ihr aus dem BSAA-Container auf der östlichen Seite der Hauptstraße. Auf dem Papier klingt das Gewehr besser, aber der Schaden der Classic ist zu gut. Verkauft es an der Waffenstation und investiert die Credits in die Classic.

Stiri REVO3 A1

Die Werte der Stiri REVO3 A1.

Eure erste MP könnt ihr kaufen. Für 6000 Credits ein guter Deal, gerade wegen der hohen Präzision.

Gal

Die Werte der Gal.

Die Gal bekommt ihr im nördlichsten Raum der Tiefgarage, nachdem ihr aus der Polizeistation kommt. Sie ist bedeutend stärker als die Stiri, aber auf Entfernung trefft ihr nichts damit.

Post-Game Waffen

Zusätzlich könnt ihr nach Abschluss des Spiels mit AP zusätzliche Waffen für Leon bekommen:

Ghost Grudge (Alternative zur Requiem)

(Alternative zur Requiem) Redemption (Pistole, die Gewehrmunition nutzt)

(Pistole, die Gewehrmunition nutzt) Clatter-Karabiner (Maschinengewehr mit Schalldämpfer)

(Maschinengewehr mit Schalldämpfer) RPG-7 (Raketenwerfer)

Zusätzliche Upgrades

Natürlich könnt ihr Leons Waffen noch mit zusätzlichen Upgrades versehen. Erst so erreichen sie ihre wahre Stärke. Das funktioniert in zwei Stufen – mit allen Mr. Raccoon Figuren sogar drei.

Zusätzlich gibt es Talismane, die ihr an Waffen hängen könnt, um sie noch weiter zu stärken. Grace hat keine klassischen Waffen-Upgrades, kann aber ebenfalls Talismane ausrüsten.

Wo ihr alle Talismane findet, verraten wir euch auf der nächsten Seite.