Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?

Resident Evil Requiem setzt auf Action und Survival-Horror, auf First- und Third-Person, auf Serienliebling Leon und auf Neuling Grace. Doch macht ein Resi Spaß, das es allen Fans recht machen will?



Eleen konnte bereits drei Stunden ins Spiel schnuppern, hat beide Figuren ausprobiert und verrät euch ihre Meinung zum mittlerweile neunten Hauptableger von Capcoms legendärer Horror-Reihe.

Ihre komplette Preview findet ihr übrigens auch schon auf GamePro!