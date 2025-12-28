Resident Evil 9: Requiem - Alle Infos zu Release, Plattformen, Hauptcharakter und Setting in der Übersicht

Capcom lehrt uns wieder in einem neuen Hauptteil von Resident Evil das Fürchten und wir fassen für euch alles Wichtige zusammen.

Dennis Müller, Sebastian Zeitz
28.12.2025 | 14:00 Uhr

Das wissen wir bereits über Resident Evil 9: Requiem.

Inhaltsverzeichnis
In 2026 kehrt Resident Evil mit einem neuen Teil zurück. Im neunten Hauptableger kehren wir nach Raccoon City zurück und erleben erneut eine Bioterror-Bedrohung aus der Sicht von Leon S. Kennedy sowie der Newcomerin Grace Ashford.

Alles, was wir über Resident Evil Requiem bereits wissen, findet ihr hier im Artikel.

Hinweis: Sobald uns neue Infos zu Requiem erreichen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Ihr seid hier immer auf dem aktuellen Stand.

Letztes Update am 28. Dezember: Wir haben die aktuellen Infos zum Spiel zusammengefasst. Zudem konnten wir Requiem vor kurzem anspielen und das ist unsere Preview zur Horrorhoffnung:

Release: Wann erscheint Resident Evil Requiem?

  • Requiem erscheint am 27. Februar 2026

Nach aktuellem Stand bleibt Capcom seinem Release-Rhythmus für die Hauptableger treu und veröffentlicht weiter alle 4-5 Jahre einen neuen Teil von Resident Evil. Die Wartezeit wurde stets mit Spin-Offs (zuletzt Re: Verse) oder Remakes überbrückt, wie zuletzt bei der Neuauflage von Resident Evil 4 vor zwei Jahren.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer anschauen:

Video starten 3:24 Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Plattformen: Hier könnt ihr Requiem spielen

  • Verfügbar auf PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC (via Steam)

Preis: Was kostet Resident Evil Requiem?

  • PC: 69,99 Euro
  • Konsole: 79,99 Euro

Wie so oft, bekommt ihr das Spiel auf Steam etwas günstiger als auf den Konsolen. Zudem gibt es noch eine physische Version mit Steelbook, die mit einer UVP von 94,99 Euro noch einmal etwas mehr kostet. Auf der Switch 2 bekommt ihr für 99,99 Euro zudem das Generation Pack mit Resident Evil 7, 8 und 9 in einem Paket – das Modul ist aber eine Software Key-Card.

Besonderes Switch 2-Feature: Wenn ihr noch mehr Geld ausgeben wollt, dann gibt es nach Release im Sommer 2026 auch einen amiibo von Grace, der speziell in der Switch 2-Version gescannt werden kann. Die Belohnungen für die Figur sind aber aktuell noch nicht bekannt.

Freut ihr euch bereits auf Resident Evil Requiem und was erwartet ihr vom Spiel?

