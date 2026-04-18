Pragmata ist das nächste Spiel, das ihr nur zocken dürft, bis ihr 100 Jahre alt seid - Altersabfrage sorgt für Verwirrung und Belustigung

Diana ist zum Glück noch jung, aber ewig darf sie Pragmata auch nicht spielen.

Update 18. April: Und Capcom hat's schon wieder getan! Nach Resident Evil Requiem gibt es jetzt auch in Pragmata die etwas ungewöhnliche Altersabfrage, bevor ihr das Spiel starten könnt. Wollt ihr wissen, was es damit auf sich hat, wir hatten schon zu Resi 9 bei Capcom nachgefragt und die Erklärung dazu bekommen.

Originalmeldung: Wer Resident Evil Requiem startet, wird direkt zu Beginn mit einer ungewöhnlichen Frage begrüßt: Das Spiel möchte euer Alter wissen. Und Capcom fragt sogar noch einmal nach, ob ihr auch die richtige Zahl eingegeben habt.



Das wirkt zunächst so, als wäre die Angabe tatsächlich wichtig. Aber sie hat ein paar seltsame Eigenheiten, sodass man sich fragt, was Capcom hier eigentlich erreichen möchte.

Kein Herz für alte Menschen

Einige Fans haben mit der Eingabe herumexperimentiert. Dabei stellte sich heraus: Wer älter als 100 Jahre ist, kann sein Alter gar nicht eingeben. Das Spiel akzeptiert maximal dreistellige Werte bis 100.

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Warum dieses Limit existiert, ist aktuell unklar.

Vielleicht möchte Capcom verhindern, dass besonders betagte Spieler*innen einen Schreck bekommen – mit möglichen gesundheitlichen Folgen. Oder hier gilt dieselbe Regel wie bei LEGO-Sets, die offiziell nur für Menschen bis 99 Jahre gedacht sind. Irgendwie darf man im Alter keinen Spaß mehr haben. Es ist schon traurig, wenn man darüber nachdenkt.

Altersprüfung ist es nicht

Noch seltsamer: Als echte Alterskontrolle dient diese Abfrage ebenfalls nicht. Spieler*innen berichten, dass sie problemlos sehr niedrige Zahlen eingeben konnten – etwa 13 Jahre oder sogar noch weniger. Das Spiel startet trotzdem ganz normal.

Theoretisch könnten also sogar Babys Resident Evil Requiem spielen. Ob das wirklich empfehlenswert ist, mag aber bezweifelt werden. Ihre Hände sind schließlich zu klein für den Controller!

Warum fragt das Spiel dann überhaupt nach dem Alter?

Wir haben Capcom zu diesem Thema angefragt und lösen das Rätsel gerne für euch auf, damit auch eure Oma bald die Rückkehr nach Raccoon City genießen kann:

Capcom hat uns dabei auf das Kleingedruckte im User Agreement hingewiesen, wonach es sich hier tatsächlich um die Erfassung von Daten u. A. zu Analysezwecken handelt. Das wird von Entwicklern gerne genutzt, um besser zu verstehen, welche Altersgruppen ihre Spiele tatsächlich spielen.

Übrigens: Im Falle von Resident Evil Requiem sollen über 60 Prozent der Käufer*innen über 35 Jahre alt sein.