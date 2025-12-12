Läuft gerade Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk
Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Magdalena Ihsen, Natalie Schermann, Dennis Müller
01.03.2026 | 11:40 Uhr

Resident Evil 9 ist da und raubt uns den Atem - oder zumindest zwei Dritteln von uns, Dennis von GamePro ist im Test kritischer eingestellt. Darüber müssen wir reden!

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
