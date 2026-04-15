PlayStation-Spieler brechen mit Resident Evil Requiem einen Trophäen-Rekord der Reihe

Resident Evil Requiem ist eine Tour de Force durch die Franchise-Geschichte.

Auf Steam und PlayStation wurde Resident Evil Requiem von stolzen 70 beziehungsweise 67 Prozent der Spieler*innen erfolgreich beendet. Das lässt sich aus den Trophäen beziehungsweise Errungenschaften ableiten und bei der Xbox waren es sogar noch mehr. Was vielleicht nicht viel klingt, ist bei genauerem Hinsehen wirklich enorm.

Resident Evil Requiem wurde von überraschend vielen Fans durchgespielt - mehr als die Vorgänger

Die Trophäen geben erstaunliche Einblicke: Die allermeisten Fans spielen ihre Spiele überhaupt nicht durch. Selbst extrem erfolgreiche und gefeierte Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 kommen nur auf Prozentzahlen von unter 40 Prozent. Bei Open World-Titeln liegt die Rate noch niedriger.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

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Die wenigsten großen AAA-Spiele kommen auf eine Completion Rate von 80 %, und selbst bei kürzeren, linearen Titeln gilt alles über 50 % schon als viel. Bei Open World-Spielen erreicht kaum ein Titel 40 %, egal, wie erfolgreich es ist.

Da stechen 70 Prozent bei Resident Evil Requiem schon sehr deutlich hervor, insbesondere im Vergleich zu den anderen Teilen der Reihe. Selbst das wahrscheinlich kürzeste Spiel (Resident Evil 3 Remake) kommt bei Steam gerade einmal auf knapp über 50 %, wie GamesRadar schreibt. So sieht es beim Rest aus:

Wie sich unter anderem bei Steam, PS5Trophies oder UnGeek nachlesen lässt, sehen die Statistiken für Requiem aktuell wie folgt aus:

Steam: 70 %

PS5: 67,5 %

Xbox: 90 %

Dabei handelt es sich um die Zahlen derjenigen, die die Rookie-Trophäe (auf Deutsch: Agent in Ausbildung) bekommen haben – also alle, die das Spiel wenigstens einmal auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe durchgespielt haben. Um die Platin geht es hier explizit nicht.

Woran liegt das?

Dass im Verhältnis so viele Menschen Resident Evil Requiem durchgespielt haben, könnte daran liegen, dass es ein recht kurzes Spiel ist – und daran, dass es rundherum so gut angekommen ist. Außerdem liefert Resident Evil seit Jahren regelmäßig gute, neue Titel und Requiem stellt eine Art Höhepunkt dessen dar.

Dass die Xbox-Rate so viel höher ist, liegt womöglich daran, dass der Titel hier von deutlich weniger Menschen gekauft worden sein soll. Geschätzten 2,3 Millionen auf Steam und 1,6 Millionen auf PlayStation stehen laut Alinea Analytics wohl nur 300.000 Exemplare auf der Xbox gegenüber.

Aber diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen: Die Achievements werden nicht immer hundertprozentig zuverlässig getrackt und sie sind nur bedingt aussagekräftig. Die Prozentzahlen beziehen sich in der Regel auf alle Menschen, die sich ein Spiel auf der entsprechenden Plattform gekauft und gestartet haben. Das heißt, sie haben vielleicht noch gar nicht damit angefangen, zählen hier aber trotzdem als Personen, die den Titel nicht beendet haben.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Requiem schon gekauft und angefangen und auch beendet?