Resident Evil Requiem: Eines der besten Items im Sanatorium bekommt ihr nur, wenn ihr einem ganz bestimmten Gegner an den Kragen geht

Neben diversen Schusswaffen kann Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem auch Messer einsetzen, um sich Zombies vom Leib zu halten. Im Nahkampf sind Behelfsmesser und Co. ziemlich nützlich, allerdings haben sie auch einen klaren Nachteil: sie sind nicht besonders lange haltbar.
Nach ein paar Benutzungen sind die Messer normalerweise verbraucht, danach müsst ihr euch auf die Suche nach neuen Schnittwerkzeugen machen. Glücklicherweise gibt es im Sanatorium ein Item, das die Haltbarkeit von Messern deutlich erhöht – was es extrem nützlich macht.
Dieses Item ist gemeint: Es geht um den "Das Übliche"-Talisman. Ihr müsst ihn lediglich in eurem Inventar haben, damit sich seine Wirkung entfaltet. Neben der Haltbarkeit erhöht der Talisman auch die Wirksamkeit von Messern.
Hier findet ihr den "Das Übliche-Talisman"
Es ist grundsätzlich recht einfach, am Talisman vorbeizulaufen und zu Beginn müsst ihr das auch ganz normal tun. Er befindet sich nämlich in der Speisekammer neben der Küche im Westflügel. Also dem Ort, an dem ihr dem grobschlächtigen Koch zum ersten Mal begegnet.
Die Speisekammer ist verschlossen und den Schlüssel hat – ihr könnt es euch wahrscheinlich denken – der Koch. Um also an den Talisman zu kommen, müsst ihr den Fiesling erst einmal ausschalten.
Wie ihr das am besten bewerkstelligt, verraten wir euch auf der nächsten Seite. Statt ihn nämlich mit massenweise Blei zu durchlöchern, könnt ihr auch einen einfachen Weg nutzen.
