Resident Evil Requiem: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Gameplay und Co.

Bei unseren Einstellungstipps schaut auch Leon genauer hin.

Eigentlich sollte es niemanden mehr überraschen: In den vergangenen Jahren sind die Einstellungsmenüs von Resident Evil-Spielen immer umfangreicher geworden und auch das von Requiem platzt aus allen Nähten. Beziehungsweise gibt euch Capcom über viele neu hinzugekommene Optionen die Möglichkeit, das Survival-Gameplay zu optimieren und das Maximum an Präzision herauszuholen.

Wir verraten euch daher in folgenden Kategorien, welche Einstellungen ihr unbedingt ändern solltet:

Plattformhinweis Wir haben uns für unsere Einstellungstipps an den PS5-, PS5 Pro- und die Nintendo Switch 2-Versionen entlanggehangelt, so gut wie alle Optionen solltet ihr aber auch auf dem PC und der Xbox Series X|S finden. Erwähnen wir eine Einstellung nicht, haben wir sie auf dem Standardwert belassen.

Helligkeit/HDR

zu finden unter: Grafik

Grafik unsere Empfehlung maximale/minimale Helligkeit: entsprechend eures TVs Helligkeit (HDR): 11 bis maximal 13



Sowohl unter SDR als auch unter HDR könnt ihr über zwei Slider die maximale und minimale Helligkeit eures Displays kalibrieren.

Im ersten Bildschirm ist die maximale Helligkeit dran: Das Bild rechts entspricht dabei dem Punkt, an dem euer Fernseher bei der Spitzenhelligkeit abriegelt, während ihr links noch das Muster erkennen solltet.

Da die HDR-Effekte im Spiel weitgehend bei 1000 Nits abriegeln, müsst ihr bei allen TV-Modellen mit einer höheren Helligkeit nicht auf den Zähler genau sein:

Selbst ein greller, weiß leuchtender Strahler schafft es in höchsten Einstellung unter "maximale Helligkeit" nicht auf mehr als 1000 Nits. Für mehr sind die Spielinhalte nicht ausgelegt.

Bei der minimalen Helligkeit solltet ihr euch ebenfalls nach den Instruktionen von Capcom richten, es sei denn, ihr verwendet einen OLED-Bildschirm. Dann könnt ihr den Slider direkt auf 0 stellen, um ein möglichst tiefes Schwarz zu erhalten. Und das ist in Requiem gar nicht so leicht!

Denn selbst bei einer Einstellung von 0 liegt der tiefste Schwarzwert ein wenig über 0 Nits, da die Filmkörnung des Spiels für einen von den Entwickler*innen gewollten Grauschleier sorgt. Lediglich die Switch 2-Version verzichtet auf die Grobkörnigkeit im Bild und liefert daher ein besseres Schwarz:

Hier haben wir uns in eine ganz dunkle Ecke gestellt und dennoch verharrt die Helligkeitsausgabe bei circa 0,03 Nits, also einem dunklen Grau statt einem reinen Schwarz. Das gibt Requiem auf der PS5 (Pro) nicht aus.

Zu guter Letzt legt ihr im dritten Bildschirfm noch die durchschnittliche HDR-Helligkeit fest. Wir sind dabei mit dem Mittelwert sehr gut ausgekommen, darunter wirkten helle Lichter dann nicht mehr so intensiv. Geht ihr höher, graut das Bild hingegen ein wenig aus, ein bis zwei zusätzliche Zähler können aber auch noch einmal zwanzig bis vierzig Nits herausholen.

Raytracing (nur PS5 Pro)

zu finden unter: Grafik

Grafik unsere Empfehlung: An

Resident Evil Requiem bietet auf fast allen Plattformen lediglich einen Grafikmodus mit bis zu 60 fps. Wie die sich im Detail schlagen, erfahrt ihr in unseren Tests:

Nur die PS5 Pro-Fassung bietet mehrere Grafikmodi und das je nach TV-Modell in unterschiedlichen Varianten. Allen voran wäre da eingeschaltetes Ray-Tracing, das grundsätzlich bei jedem Fernseher gleich funktioniert.

Die Framerate wird auf maximal 60 fps gesetzt und die Marke hält die Konsole auch mit wenigen Ausnahmen durchgängig. Ray-Tracing liefert dabei realistische Echtzeitreflexionen, wie in dieser Fensterscheibe, in der auf einmal Grace' Spiegelbild aufgetaucht ist:

Huch! Auf einmal ist Grace mit ihrem Feuerzeug im transparenten Fenster aufgetaucht. Und das, während wir uns in der Ego-Perspektive befinden.

Zudem hat Ray-Tracing Auswirkungen auf die Beleuchtung. Licht verteilt sich glaubwürdiger im Raum und sorgt auch für authentischere Schatten:

Ray-Tracing (PS5 Pro) Kein Ray-Tracing (PS5 Pro)

In dem Modus kann der verwendete PSSR-Upscaler aber auch zu einigen Bildartefakten führen. So sind uns beispielsweise ein paar Geistererscheinungen auf Metalloberflächen aufgefallen:

Die Silhouette des Revolvers verharrt einige Sekunden auf dem Metall und das sollte eigentlich nicht sein.

Und auch ein paar Schatten flimmern störend:

0:06 Im PS5 Pro-RT-Modus weisen einige Schatten in Resident Evil Requiem ein Schimmern auf

Im Gegenzug liefert PSSR (wohl in seiner zweiten Version) ein schärferes Bild als bei ausgeschaltetem Ray-Tracing, weshalb der Modus auch unser Favorit ist. Deaktiviert ihr Ray-Tracing kommt ein schwächerer Skalierer zum Einsatz, das Bild verliert also an Klarheit.

Nutzt ihr einen 60 Hertz-Fernseher oder lasst die 120 Hertz-Systemeinstellung deaktiviert, rutscht das Horror-Spiel auf 1296p und 60 fps, bei aktiviertem 120 Hertz sind hingegen bis zu 120 fps bei 1080p drin. Das solltet ihr aber nur dann in Betracht ziehen, wenn euer TV auch VRR unterstützt, da die Framerate zwischen 80 und 120 fps schwankt, also ohne die variable Bildfrequenz nicht flüssig wirkt:

Während der Erkundung bleibt die Framerate im 120 Hertz-Modus weitgehend bei 120 fps, in Kämpfen geht es aber auch regelmäßig auf 80 bis 110 fps runter. VRR ist also angebracht.

Farbe von Zielfernrohr/Punktvisier

zu finden unter: HUD

HUD unsere Empfehlung: Grün

Resident Evil Requiem ist in vielen Spielabschnitten sehr dunkel. Rot als Standardfarbe kann dabei ein bisschen untergehen, insbesondere wenn ihr unter einer Rot-Grün-Schwäche oder einer stärkeren Farbfehlsichtigkeit leidet.

Dynamikumfang

zu finden unter: Audio

Audio unsere Empfehlung: je höher desto besser, aber je nach Setup

Der Dynamikumfang gibt an, wie groß die Spanne zwischen laut und leise ausfallen soll. Je höher diese ist, desto realistischer wirkt auch die Sound-Kulisse. Damit ihr alles versteht, müsst ihr euer Sound-Gerät aber in der Folge auch lauter aufdrehen.

Eine niedrigere Einstellung gleicht laute und leise Töne hingegen aneinander an, ihr könnt also auch bei einer geringen Lautstärke alle Geräusche orten. Das geht dann im Gegenzug auf Kosten des Realismus.

Controller-Lautsprecher (nur PS5)

zu finden unter: Audio

Audio unsere Empfehlung: Aus

Bei Requiem werden vereinzelte Töne beim Aufnehmen von Items sowie Funksprüche zu Leon über den im DualSense verbauten Lautsprecher wiedergegeben. Das ist ein nettes Gimmick, falls ihr aber mit einem Headset zockt oder besseren Ton genießen wollt (der integrierte Lautsprecher ist eher blechern), dann solltet ihr die Option ausschalten.

zu finden unter: Netzwerk

Netzwerk unsere Empfehlung: Aus

Wie viele andere Spiele auch, sammelt Resident Evil Requiem Daten über euer Spielverhalten. Laut den Datenschutzrichtlinien gehören dazu unter anderem eure Capcom ID, eure IP-Adresse, das verwendete Gerät und eure Eingaben im Spiel. Wollt ihr darauf verzichten, könnt ihr die Datenübertragung über die Netzwerk-Einstellung blockieren, ihr werdet aber auch beim ersten Start von Requiem danach gefragt.

Mit den Steuerungs- und Kameraeinstellungen geht es auf der zweiten Seite weiter und an denen solltet ihr unbedingt feilen, da sie standardmäßig extrem schwammig ausfallen!