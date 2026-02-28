In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen

Macht euch die Knarre von Grace zu wenig Schaden, könnt ihr sie noch im Sanatorium gegen eine bessere austauschen. Und damit ist nicht die Requiem gemeint.

Eleen Reinke
28.02.2026 | 07:00 Uhr

Mit einer besseren Waffe muss Grace auch nicht mehr ganz so viel Angst haben. Mit einer besseren Waffe muss Grace auch nicht mehr ganz so viel Angst haben.

Inhaltsverzeichnis
Als Grace habt ihr es in Resident Evil Requiem nicht immer leicht. Nicht nur hält sie anfangs kaum etwas aus, auch Munition ist immer knapp bemessen. Ihr könnt euch das Leben im Sanatorium aber um einiges leichter machen, wenn ihr euch eine bessere Schusswaffe schnappt als die Anfangsknarre – und nein, wir meinen hier nicht die superstarke Requiem.

Diese Pistole für Grace könnt ihr leicht übersehen

Für die allermeisten von euch wird die B934 die erste Pistole sein, die ihr im Spiel bekommt. Ihr lauft ihr nämlich schon relativ früh sprichwörtlich über den Weg. Im Sanatorium gibt es aber noch eine zweite Waffe für Grace neben der Requiem, die Leon uns automatisch in die Hand drückt.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Konkret könnt ihr nämlich im Westflügel im ersten Stock die S&S M232 aufsammeln. Diese Pistole hat durchweg bessere Werte als die B934, von Angriffskraft über Feuerrate bis hin zur Magazingröße.

Interessanterweise ist das laut Beschreibung sogar die Standardpistole von Grace, sie hat sich nämlich von ihrem ersten Gehalt eine S&S M232 gekauft.

B934 S+S M232 B934 S&S M232

Links findet ihr die Werte der Anfangswaffe und rechts die der stärkeren S&S M232.

Es lohnt sich also definitiv, diese Pistole einzusammeln. Sie kann euch die ersten Stunden durchaus einfacher gestalten und ist die beste "reguläre" Schusswaffe für Grace im gesamten Spiel. Verpasst sie also lieber nicht.

Resident Evil Requiem: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Gameplay und Co.
von Chris Werian
Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen
von Stephan Zielke

Theoretisch könnt ihr euch die Pistole schon sehr früh schnappen, ihr müsst sie nämlich einfach nur von der Theke in der Bar & Lounge einsammeln.

Allerdings bekommt ihr es hier auch mit einem etwas härteren Gegner zu tun, weshalb ihr vielleicht erstmal abwarten solltet, ehe ihr euch die Pistole schnappt – sofern ihr nicht einen wertvollen Schuss aus eurer Requiem dafür einsetzen wollt.

Den Fundort der S&S M232 auf der Map und wie ihr am besten vorgeht, findet ihr auf Seite 2.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

