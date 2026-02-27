Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen

Das Inventar von Grace ist ständig überfüllt. Dem könnt ihr aber schnell Abhilfe schaffen.

Stephan Zielke
27.02.2026 | 18:00 Uhr

Upgrades für die Tasche von Grace sind super wichtig. Upgrades für die Tasche von Grace sind super wichtig.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Resident Evil ist nicht nur für coole Charaktere, Zombies und übermäßig komplizierte Türen bekannt, sondern auch für etwas, das viele nicht mögen: Inventar-Tetris. Waffen, Munition, Heilmittel und dann noch dutzende Rätsel-Gegenstände lassen auch in Resident Evil Requiem schnell euer Inventar überlaufen.

Zum Glück könnt ihr eure Taschen upgraden.

Frühe Taschen-Upgrades lohnen sich

Leon hat es recht einfach. Er übernimmt das Inventar-System aus Resident Evil 4 und kann seinen Koffer einfach für ein paar Credits vergrößern. Ihr solltet mit dem Ex-Cop keine Probleme haben, immer die nächste Granate in die Taschen zu stopfen. Bei Grace sieht das allerdings ganz anders aus.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Grace hat das Inventarsystem der klassischen Resident-Evil-Teile. Acht Slots, in denen jeweils nur ein Item liegen kann und nur die wenigsten Gegenstände – wie beispielsweise Munition – lassen sich stapeln. Daher ist ein frühes Taschen-Upgrade wahres Gold wert.

Mit dem ursprünglichen Inventar müsst ihr ansonsten ständig wichtige Items löschen, wenn ihr einen wichtigen Quest-Gegenstand aufnehmen wollt, oder alternativ den langen Weg zum Save-Raum auf euch nehmen, um etwas in der Truhe zu verstauen. Zweiteres kann hin und wieder gefährlich werden, denn Gegner ändern ihre Routen oder stehen manchmal auch wieder auf.

Resident Evil Requiem: Alle antiken Münzen im Sanatorium und wo ihr sie finden könnt
von Stephan Zielke
Resident Evil Requiem: Alle antiken Münzen im Sanatorium und wo ihr sie finden könnt

Insgesamt könnt ihr das Inventar von Grace vier Mal erweitern, was euch jedes Mal zwei zusätzliche Slots gibt. Zwei Upgrades bekommt ihr schon früh im Sanatorium, ein drittes etwas später und das vierte erst kurz vor dem Ende des Spiels.

Wo ihr die Upgrades findet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen

vor 2 Stunden

PS5 Pro: Sony kündigt endlich großes Grafik-Upgrade für die kommenden Wochen an - ein Spiel liefert es aber jetzt schon

vor 5 Stunden

Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

vor 5 Stunden

Resident Evil Requiem: Organ-Box öffnen - So findet ihr die Transportbox samt Anleitung und bekommt das künstliche Organ

vor 6 Stunden

Resident Evil Requiem: Alle Waffen für Grace und Leon und ihre Fundorte
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Ich wollte eigentlich nur mal kurz in ein RPG aus dem Jahr 2024 reinschauen - jetzt bin ich ihm völlig verfallen   2     1

vor 15 Minuten

Ich wollte eigentlich nur mal kurz in ein RPG aus dem Jahr 2024 reinschauen - jetzt bin ich ihm völlig verfallen
Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen

vor 15 Minuten

Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen
Red Dead 2-Fan will heimlich eine Kutsche entern und sein Pferd eskaliert komplett - mit brüllend komischem und überraschendem Ergebnis

vor 43 Minuten

Red Dead 2-Fan will heimlich eine Kutsche entern und sein Pferd eskaliert komplett - mit brüllend komischem und überraschendem Ergebnis
Dieser deutsche Gasgrill im Angebot bietet alles, was ich mir je in einem Grill gewünscht habe!

vor 53 Minuten

Dieser deutsche Gasgrill im Angebot bietet alles, was ich mir je in einem Grill gewünscht habe!
mehr anzeigen