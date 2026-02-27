Resident Evil Requiem: Dieses nützliche Upgrade für euer Inventar solltet ihr euch unbedingt direkt besorgen

Resident Evil ist nicht nur für coole Charaktere, Zombies und übermäßig komplizierte Türen bekannt, sondern auch für etwas, das viele nicht mögen: Inventar-Tetris. Waffen, Munition, Heilmittel und dann noch dutzende Rätsel-Gegenstände lassen auch in Resident Evil Requiem schnell euer Inventar überlaufen.
Zum Glück könnt ihr eure Taschen upgraden.
Frühe Taschen-Upgrades lohnen sich
Leon hat es recht einfach. Er übernimmt das Inventar-System aus Resident Evil 4 und kann seinen Koffer einfach für ein paar Credits vergrößern. Ihr solltet mit dem Ex-Cop keine Probleme haben, immer die nächste Granate in die Taschen zu stopfen. Bei Grace sieht das allerdings ganz anders aus.
Grace hat das Inventarsystem der klassischen Resident-Evil-Teile. Acht Slots, in denen jeweils nur ein Item liegen kann und nur die wenigsten Gegenstände – wie beispielsweise Munition – lassen sich stapeln. Daher ist ein frühes Taschen-Upgrade wahres Gold wert.
Mit dem ursprünglichen Inventar müsst ihr ansonsten ständig wichtige Items löschen, wenn ihr einen wichtigen Quest-Gegenstand aufnehmen wollt, oder alternativ den langen Weg zum Save-Raum auf euch nehmen, um etwas in der Truhe zu verstauen. Zweiteres kann hin und wieder gefährlich werden, denn Gegner ändern ihre Routen oder stehen manchmal auch wieder auf.
Insgesamt könnt ihr das Inventar von Grace vier Mal erweitern, was euch jedes Mal zwei zusätzliche Slots gibt. Zwei Upgrades bekommt ihr schon früh im Sanatorium, ein drittes etwas später und das vierte erst kurz vor dem Ende des Spiels.
Wo ihr die Upgrades findet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.
