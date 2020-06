Mit Resident Evil Village erscheint der achte Teil in der Hauptreihe für PS5, Xbox Series und X und PC im Jahr 2021. Wie der erste Trailer zum Horrorspiel zeigt, erwartet uns eine beeindruckende Grafik. Doch das Spiel profitiert noch von einer weiteren Next Gen-Neuerung.

Wie die beiden Produzenten Tsuyoshi Kanda und Pete Fabiano in einem Video erklären, wurde die RE-Engine für Next-Gen so optimiert, dass es keine Ladezeiten im Spiel geben soll.

Pete Fabiano meint:

"Wir konnten alles, was wir aus den bisherigen Titeln gelernt haben, zusammen mit unseren internen Entwicklungsbemühungen nutzen und die neueste Version der RE-Engine für die nächste Konsolengeneration optimieren. Realistische Grafiken und immersive Sounds zusammen mit keinerlei Ladezeiten werden euch in die Welt ziehen, die wir für Resident Evil Village erschaffen haben."

Tsuyoshi Kanda fügt hinzu:

"Mit der kombinierten Kraft von Next-Gen und der RE-Engine können wir die Visionen unserer Entwickler auf ein neues Niveau heben. Wir planen erneut eine neue Version des Überlebenshorrors - diesmal erhöhen wir den Einsatz für Action ein wenig."

Ein düsterer Chris Redfield in Resident Evil Village

Was ist mit Chris Redfield los? Die Story spielt einige Jahre nach Resident Evil 7: Biohazard und ihr schlüpft wieder in die Rollen von Ethan Winters, der versucht, ein normales Leben zu führen. Als Chris Redfield auftaucht, kommt das Leben von Ethan wieder komplett durcheinander.

Chris Redfield spielt dieses Mal eine mysteriöse Rolle in dem geheimnisvollen Dorf, in das es Ethan verschlägt. Was es damit auf sich hat, werdet ihr dann zum noch nicht genannten Release-Termin erfahren.

56 4 Mehr zum Thema Resident Evil 8 hat den Untertitel Village und kommt für PS5 & Xbox Series X

Resident Evil Village ist im Übrigen zwar der achte Teil der Reihe, bekommt aber laut Capcom nicht den Titel Resident Evil 8. Die römische Zahl acht findet sich aber im Untertitel Village wieder.

Worauf freut ihr euch bei Resident Evil Village am meisten? Ist es die Story rund um den düsteren Chris Redfield oder eher die Next-Gen-Grafik und, dass es keine Ladezeiten gibt?