Resident Evil Village führt die Story aus Teil 7 zu Ende & ist zu 60 % fertig

Resident Evil 8: Village befindet sich schon seit geraumer Zeit in Entwicklung, wie die Producer in einem Interview verraten. Genauer gesagt: Schon seit über dreieinhalb Jahren. Dementsprechend fortgeschritten ist das Spiel auch schon, wie sie ebenfalls bekannt geben. Gut 60 Prozent seien bereits abgeschlossen und im selben Atemzug werden noch jede Menge andere Details preis gegeben.

Resident Evil 8 beendet die Story um Ethan Winters

Die Resident Evil Village-Producer Tsuyoshi Kanda und Pete Fabiano plaudern in einem neuen Famitsu-Interview aus dem Nähkästchen und verraten allerlei interessante Info-Häppchen zum kommenden RE für die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X (via: Alex Aniel).

Die Details zu RE: Village im Überblick:

Resident Evil 8 befindet sich seit 3,5 Jahren in Entwicklung

Village ist ein Sequel zu RE 7 und beendet die Story

Das titelgebende Dorf wird als Protagonist bezeichnet

Im Trailer sollen bereits Verbindungen zwischen Ethans aktueller Situation und RE7 erkennbar sein

Inventarmanagement wird wieder sehr wichtig

Puzzles und Rätsel ebenfalls

Kämpfe, Horror und Erkundung auch

Bessere Grafik, besserer Sound, kürzere Ladezeiten

Darum geht's: Laut den Resident Evil: Village-Produzenten soll es sich bei diesem Teil um den Abschluss, also das große Finale und den Abschluss der Story handeln. Es sei ein Sequel zu Resident Evil 7 und offenbar soll die Story um Ethan Winters zu Ende geführt werden.

Welche Version ist Kanon? In Resident Evil 7 müssen die Spieler und Spielerinnen im Verlauf des Spiels eine wichtige Entscheidung treffen, die den Verlauf der weiteren Geschichte beeinflusst. Was davon die Voraussetzung für Teil 8 sein wird, geben die Macher noch nicht bekannt.

Ihr solltet vor RE8 unbedingt RE7 spielen

Allerdings verrate der Resident Evil: Village-Trailer auch schon einige genauere Informationen dazu, was zwischen der aktuellen Situation im neuen Resident Evil und den Ereignissen aus Teil 7 passiert sein könnte. Allgemein wird dringend dazu geraten, vor RE: Village den Vorgänger RE 7 zu spielen.

Bereits zu 60 % fertig: Die Gerüchte, dass es sich bei Village um das ursprünglich als Resident Evil: Revelations 3 angefangene Spiel handelt, könnten durch die lange Entwicklungszeit bestätigt werden.

Teil 8 befindet sich schon seit dreieinhalb Jahren in Entwicklung und diese Entwicklung sei auch schon über die Hälfte abgeschlossen. Mehr Infos sollen im August folgen.

Freut ihr euch drauf? Wie würdet ihr die Story zu Ende führen und was wünscht ihr euch am meisten für das neue Resi?