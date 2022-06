Riesiger PS Store Sale: Jetzt 1.316 Sonderangebote für PS4 + PS5 sichern

Im PlayStation Store läuft gerade ein riesiger Sale mit 1.316 Angeboten für PS4 und PS5, in dem ihr vor allem Indie-Hits und Geheimtipps günstiger bekommt. Der eine oder andere etwas größere Titel ist aber auch dabei. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 23. Juni. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Death’s Door

Death’s Door war einer der großen Indie-Überraschungshits des letzten Jahres. Wir steuern eine Krähe, deren Aufgabe darin besteht, die Seelen der Toten zu ernten. Als uns allerdings eine dieser Seelen gestohlen wird, müssen wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch eine Welt zwischen Leben und Tod begeben, um den Dieb zu stellen und sie wiederzubekommen. Aus der Top-Down-Perspektive erkunden wir dabei abwechslungsreiche und fantasievolle Areale voller skurriler Charaktere und liefern uns Kämpfe mit mächtigen Kreaturen, die sich mit aller Gewalt ans Leben klammern. Spielerisch kann das Action-Adventure stellenweise recht fordernd sein, vor allem in den in mehrere Phasen unterteilten Bosskämpfen. Trotzdem bleibt es letztendlich stets fair.

Jurassic World Evolution 2

Wie schon im Vorgänger können wir auch in Jurassic World Evolution 2 unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark erschaffen. Das Aufbauspiel glänzt dabei nicht zuletzt durch seine hübsch animierten und sich glaubhaft verhaltenden Tiere. Der Verwaltungs- und Management-Teil ist erneut eher simpel gehalten, damit wir uns auf die 75 verschiedenen Dinos konzentrieren können. Da aber nun häufiger Chaos ausbrechen kann, etwa durch tropische Stürme, die die Energieversorgung unterbrechen, ist Teil 2 trotzdem etwas fordernder als der Vorgänger. Die ziemlich kurze, aber nette Story-Kampagne wird von Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, kommentiert und dient als Einführung für den Sandbox-Modus.

Cuphead

Cuphead ist ein 2D-Actionspiel, das schon auf den ersten Blick durch sein Artdesign im Stile eines Cartoons der 1930er beeindruckt. Wir spielen eine niedliche kleine Figur mit einem Kopf in Tassenform, die die Seelen von Sündern einsammeln muss, um Spielschulden beim Teufel abzubezahlen. Die Bosskämpfe gegen eben jene Sünder sind der interessanteste Teil des Spiels. In den fordernden Gefechten gegen Gegner wie eine Riesenkarotte, eine Medusa mit Schlangenhaaren oder einen Phantomzug mischt Cuphead Jump&Run-Gameplay mit Elementen eines Bullet-Hell-Shooters. Zur Abwechslung gibt es zwischendurch auch traditionelle Jump&Run-Levels. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen.

The Ascent

The Ascent ist ein Open-World-Actionspiel im Cyberpunk-Szenario, in dem wir uns aus der Top-Down-Perspektive in einer finsteren Metropole durch massenhaft Gegner schnetzeln. Die Geschichte rund um böse Konzerne ist eher nebensächlich, dafür macht die Action dank gutem Gunplay und vieler cooler Waffen und Fähigkeiten eine Menge Spaß. Das gilt desto mehr, da The Ascent letztere grafisch effektvoll in Szene setzt und auch sonst ziemlich gut aussieht. Außerdem verfügt es über umfangreiche Fortschrittsmechaniken, die es in die Nähe eines Rollenspiels im Stile eines Diablo rücken. Ihr könnt allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen spielen, und zwar sowohl lokal als auch online.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Mit der Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch alle fünf Story-DLCs. Kingdom Come: Deliverance ist ein im Mittelalter angesiedeltes Open-World-Rollenspiel, das auf die sonst üblichen Fantasy-Elemente verzichtet und stattdessen ein vergleichsweise realitätsnahes Bild der damaligen Zeit zeichnet. Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns unseren Platz in der Gesellschaft, in die wir als Sohn eines Schmieds hineingeboren werden (wobei wir in DLC’s wie A Woman’s Lot auch andere Rollen einnehmen), erst hart erarbeiten müssen. Das kann stellenweise anstrengend sein, dafür ist es aber desto befriedigender, am Ende das Ergebnis unseres langsamen Aufstiegs zu sehen.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Editionen

Divinity: Original Sin 2 ist genau das Richtige, falls ihr mal wieder Lust auf ein komplexes Rollenspiel alter Schule habt. Mit unserer Gruppe von Heldinnen und Helden durchstreifen wir eine klassischen Fantasy-Welt und erleben epische Geschichten, in denen wir große Entscheidungsfreiheit genießen. Mindestens genauso gut sind aber die rundenbasierten Kämpfe, die durch die unzähligen verschiedenen Fähigkeiten und taktischen Möglichkeiten eine Menge Tiefgang aufweisen und ähnlich spannend sind wie in XCOM. Ihr könnt entweder im Singleplayer alle Figuren eurer Party selbst steuern oder euch im Online-Koop die Verantwortung teilen.

Hunt: Showdown

Das vom deutschen Studio Crytek stammende Hunt: Showdown ist ein Multiplayer-Shooter, der Battle Royale mit Koop und Elementen eines Horrorspiels verknüpft. Mehrere kleine Teams machen sich in düsteren Landschaften auf die Suche nach einem gefährlichen Monster, wofür sie Spuren folgen und sich unterwegs gegen verschiedene kleinere Gegner wehren müssen. Hat ein Team schließlich nach einem spektakulären Bosskampf das Monster erlegt, muss es noch mit der Beute aus dem Gebiet entkommen. In diesem Moment wird es nämlich vom Jäger zum Gejagten, da die anderen Teams es ganz einfach umbringen und ihm den sicher geklauten Lohn abjagen können. Diese Dynamik sorgt dafür, dass Hunt: Showdown auch nach unzähligen Runden interessant bleibt.

Superliminal

Das an Titel wie Portal oder Antichamber erinnernde Superliminal ist eines der cleversten und kreativsten Rätselspiele der letzten Jahre. Die einzigartige Spielmechanik besteht darin, dass wir Gegenstände dadurch verändern und vergrößern oder verkleinern können, dass wir sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Auch die kniffligen Levels arbeiten gerne mit optischen Täuschungen, die Hindernisse unüberwindbar erscheinen lassen, welche aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet gar kein Problem darstellen. Den Rahmen für das Rätsel-Gameplay bildet eine Geschichte rund um einen Traum, aus dem die Hauptfigur einfach nicht erwachen kann, und den mysteriösen Dr. Pierce, der daran schuld zu sein scheint.

Tormented Souls

Trotz des Namens ist Tormented Souls kein Soulslike, sondern bietet Survival-Horror alter Schule, ganz im Stil früher Resident-Evil-Spiele. Wie damals erkunden wir ein gruseliges Gebäude, in diesem Fall ein altes Krankenhaus, in dem seltsame Experimente stattfinden. Die festen Kameraperspektiven nehmen uns zwar ein wenig Freiheit, dafür ermöglichen sie aber eine geschickte Inszenierung, bei der wir uns stets fragen, was im toten Winkel lauert. Auch in anderer Hinsicht ist Tormented Souls altmodisch, zum Beispiel beim manuellen Speichern an festen Punkten. Für alle, die mal wieder guten alten Horror vor geheimnisvoller Kulisse wollen, ist es daher zwar genau das Richtige, man muss aber auf viel modernen Komfort verzichten.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Crimes and Punishments gilt als einer der besten Teile der von Frogwares (The Sinking City) stammenden Sherlock-Holmes-Reihe. Dass das Adventure bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ändert nichts an seiner Qualität. In Gestalt des berühmten Privatdetektivs lösen wir sechs spektakuläre Kriminalfälle, indem wir Tatorte untersuchen, Zeugen verhören und die gesammelten Indizien schließlich zu einem Gesamtbild der vergangenen Geschehnisse zusammenzusetzen. Dabei bekommen wir vergleichsweise viel spielerische Freiheit, um auf unsere eigene Weise zur Lösung der Rätsel zu kommen. das führt allerdings dazu, dass es auch passieren kann, dass wir am Ende die falsche Person beschuldigen und ins Gefängnis schicken.