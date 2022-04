Schon seit zwei Wochen läuft im PlayStation Store der große Spring Sale mit massenhaft Sonderangeboten für PS4 und PS5. Heute zur Halbzeit der Aktion sind noch einmal hunderte neuer Deals dazugekommen. Die Highlights stellen wir euch in diesem Artikel vor, wobei wir uns zunächst auf große AAA-Titel konzentrieren. In einem späteren Update werden wir uns noch auf die Suche nach besonders günstigen Schnäppchen begeben. Falls ihr lieber gleich zur Übersicht über die Angebote wollt, findet ihr diese hier:

Dabei solltet ihr beachten: Zwar sind heute nochmal viele neue Deals gestartet, dafür laufen aber auch viele der alten Angebote heute Nacht um 1 Uhr aus! Auch deswegen lohnt es sich, gleich heute noch einen Blick auf den Spring Sale zu werfen, auch wenn die Aktion prinzipiell noch bis zum 27. April läuft.

Cyberpunk 2077

Das richtige Spiel für: Alle, die ein atmosphärisches, erwachsenes Rollenspiel wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auch auf PS4 technische Perfektion erwarten.

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Das Rollenspiel Cyberpunk 2077 gibt es jetzt im PlayStation Store zum halben Preis, also für 24,99 Euro statt 49,99 Euro, und zwar sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version.

Viel Atmosphäre: Cyberpunk 2077 ist ein Action-Rollenspiel mit First-Person-Perspektive, das uns in einer dystopischen Zukunft in die Stadt Night City versetzt. Hier legen wir uns unter anderem mit Kriminellen und bösartigen Konzernen an. Der von CD Projekt RED stammende Titel glänzt nicht zuletzt durch seine atmosphärische Spielwelt, seine vielschichtigen Charaktere und die vielen spannenden, wendungsreichen und manchmal auch brutalen Geschichten, die er erzählt.

Nicht perfekt, aber besser: Zum Release hat Cyberpunk 2077 allerdings weniger durch seine vielen Stärken und vielmehr aufgrund seines furchtbaren technischen Zustandes für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen wurde natürlich vieles verbessert und ein Großteil der Bugs ausgemerzt, so ganz perfekt ist Cyberpunkt 2077 in der PS4-Version aber auch heute noch nicht. Auf der PS5 machte das Rollenspiel hingegen schon zum Release viel weniger Probleme. Anfang des Jahres ist zudem die PS5-Version erschienen, die grafische Verbesserungen und stabile 60 fps im Performance-Modus bringt.

Fazit: Insbesondere dann, wenn ihr eine PS5 besitzt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, um Cyberpunk 2077 nachzuholen. Auf der leistungsstarken Konsole befindet sich das Rollenspiel spätestens seit Release der PS5-Version in einem so guten Zustand, dass man wirklich nicht noch länger zu warten braucht. Verpassen solltet ihr Cyberpunk 2077 auf jeden Fall nicht, denn auch wenn es nicht alle hohen Erwartungen erfüllt haben mag, machen seine atmosphärische Spielwelt und seine düsteren, erwachsenen Geschichten es doch zu einem einzigartigen und eindrucksvollen Erlebnis.

The Last of Us Part 2

Das richtige Spiel für: Alle, die ein spannendes, bedrückendes Action-Meisterwerk auf höchstem Produktionsniveau wollen.

Nicht so gut für: Alle, die liegbewonnene Charaktere ungern leiden sehen.

GamePro-Wertung: 97 Punkte

Den PlayStation-exklusiven Blockbuster The Last of Us Part 2 könnt ihr euch im Spring Sale jetzt schon für 19,99 Euro statt 39,99 Euro holen.

Technisch beeindruckend: The Last of Us Part II beeindruckt nicht zuletzt durch seine Produktionsqualität. Es ist erstaunlich, wie detailliert das Actionspiel seine endzeitliche Spielwelt auf der PS4 in Szene setzen kann, noch dazu mit spektakulären Licht und Wettereffekten. Noch wichtiger sind aber die lebensechten Animationen der Charaktere, durch die diese die emotionale Handlung viel besser darstellen können, als wir es selbst von anderen teuren AAA-Spielen gewohnt sind.

Spannend und schwer verdaulich: Die Story von The Last of Us 2 ist spannend, schonungslos und gut inszeniert. Wer die Charaktere aus dem Vorgänger liebgewonnen hat, sollte sich aber auf die eine oder andere schwer verdauliche Wendung vorbereiten. Spielerisch bekommt man im Grunde die gewohnte Mischung aus Erkundung, Schleichen und Schießen. Dadurch, dass die Levels nun zum Teil deutlich größer und offener sind als im ersten Teil, haben wir aber etwas mehr Freiraum.

Fazit: Neben God Of War und Uncharted 4 ist The Last of Us Part 2 eine der ganz großen Produktionen für die PS4, die gezeigt haben, wozu die Konsole in der Lage ist. Die Wendungen der Story mögen nicht allen Fans des Vorgängers gefallen, aber allein schon aufgrund der hervorragenden Inszenierung und der atmosphärischen postapokalyptischen Spielwelt sollte man den Blockbuster auf jeden Fall mal gespielt haben.

Far Cry 6

Das richtige Spiel für: Alle, die einfach mehr Far Cry wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine tolle Story oder große Innovationen erwarten.

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Ubisofts Open-World-Hit Far Cry 6 bekommt ihr zum halben Preis, also für 34,99 Euro statt 69,99 Euro. Für 49,99 Euro statt 99,99 Euro könnt ihr auch die Gold Edition inklusive Season Pass bekommen.

Schwache Story, hübsche Insel: Der Open-World-Shooter Far Cry 6 schickt uns auf einer fiktiven, aber stark an Kuba erinnernden Insel in den Kampf gegen den Diktator Antón Castillo. Dieser wird von dem unter anderem aus Breaking Bad bekannten Giancarlo Esposito gespielt und in aufwendigen Zwischensequenzen in Szene gesetzt. Trotzdem kommt die Story nicht so recht in Fahrt. Dafür ist die Spielwelt hübsch und detailliert gestaltet, mit einer reichen Flora und Fauna. Letztere geht gerne mal zum Angriff über, was zu chaotischen Situationen führt.

Mal besser, mal schlechter: Beim Gameplay setzt Far Cry 6 auf alte Stärken. Es lässt uns eine Menge Freiraum und lädt durch seine Vielzahl an Waffen und Fahrzeugen zum Experimentieren ein. Allerdings sind die verschiedenen Vorgehensweisen nicht besonders gut ausbalanciert. In der Regel kommen wir am besten voran, wenn wir mit unserer Lieblingswaffe frontal angreifen. Immerhin ist das Crafting und Ressourcensammeln glaubwürdiger in die Spielwelt integriert als früher.

Fazit: Eine große Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgänger ist Far Cry 6 nicht. Manche Dinge macht es besser, manche aber auch schlechter als Teil 5. Letzten Endes bekommt ihr hier vor allem ein weiteres Far Cry, mit vielen spielerischen Möglichkeiten, vielen skurrilen Situationen und einer hübschen Spielwelt, aber mit wenigen neuen Ideen. Falls ihr damit zufrieden seid, könnt ihr hier nicht viel falsch machen.

Kena: Bridge of Spirits

Das richtige Spiel für: Alle, die ein wunderschönes Abenteuer im Animationsfilm-Stil erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die innovatives Gameplay wollen.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr für 27,99 Euro statt 39,99 Euro, und zwar zugleich in der PS4- und der PS5-Version. Falls ihr PS Plus abonniert habt, gibt es noch 10 Prozent zusätzlichen Rabatt.

Wie im Film: Kena: Bridge of Spirits fesselt schon auf den ersten Blick durch seinen wundervollen Look im Stil eines Pixar-Films. Tatsächlich hat das Entwicklungsstudio Ember Lab zuvor an Animationsfilmen gearbeitet. Trotz des niedlichen und farbenfrohen Stils ist die Prämisse der Story übrigens recht ernst: Kenas Aufgabe ist es nämlich, den Seelen der Toten zur letzten Ruhe zu verhelfen. Dabei ist sie aber nicht allein, sondern wird von kleinen, putzigen Wesen namens Rott begleitet.

Bewährte Mischung: Das Gameplay besteht aus einer zwar nicht originellen, aber gut funktionierenden Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen. Ungewöhnlichstes Spielelement sind die Rott, mit deren Hilfe wir im Kampf besondere Angriffe oder Ablenkungsmanöver ausführen können. Außerdem schalten wir durch sie neue Fähigkeiten frei. Davon abgesehen ist Kena: Bridge of Spirits spielerisch zwar nicht sehr komplex, aber durchaus fordernd. Vor allem in den Bosskämpfen kann man ins Schwitzen kommen.

Fazit: Kena ist allein aufgrund des wunderschönen Looks schon einen Blick wert. Man sollte übrigens nicht den Fehler machen, es aufgrund seiner Niedlichkeit für ein reines Kinderspiel zu halten. Gameplay und Story sind anspruchsvoll genug, um auch Erwachsene zu fesseln. Nur darf man eben keine besonderen spielerischen Innovationen erwarten.

Weitere neue Angebote (Auswahl):