Das wohl erste PS5-Exclusive 2024 wird ein Mix aus Assassin's Creed und Dark Souls im Japan-Setting

Für das neue Spiel des Nioh- und Wo Long-Teams wird aktuell ein Release-Zeitraum gemunkelt.

Trauen wir einem aktuellen Gerücht, dann kommt das erste PlayStation 5-exklusive Spiel (von dem wir bisher wissen) im nächsten Jahr von Team Ninja. Das Entwicklerteam wird nach der Nioh-Reihe und Wo Long mit dem kommenden Titel Rise of the Ronin neue Wege beschreiten. So erwartet euch beispielsweise eine Open World. Eine ganze Menge Infos zum Action-RPG wurden nun im Internet geleakt.

Neue Infos und Release des großen PS5-exklusiven Action-RPGs geleakt

Das Gerücht ist auf dem Discord-Server des namhaften Insiders The Snitch aufgetaucht und betrifft nicht nur den geplanten Release, sondern verrät auch mehr darüber, was wir vom Spiel erwarten können. Untermauert wird es von Screenshots. Die könnt ihr auch auf Resetera sehen. Laut der geteilten Infos ist die Veröffentlichung schon für das erste Quartal 2024 geplant. Auch auf Twitter könnt ihr den Leak nachlesen:

Falls ihr die Ankündigung gerade gar nicht mehr auf dem Schirm hattet: Der Open World-Titel wurde bei der State of Play im September mit einem Trailer enthüllt und dürfte Fans von Ghost of Tsushima ansprechen.

Dieser Spiele-Name ist auch im neuen Leak gefallen, in einem Zuge mit Assassin's Creed und Dark Souls - denn ein bisschen was von allen dieser doch relativ unterschiedlichen Titel soll Rise of the Ronin in sich vereinen. Hier könnt ihr euch übrigens den Trailer noch mal anschauen:

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

So kommt Rise of the Ronin im Gegensatz zu Nioh und Wo Long mit einer offenen Spielwelt. Die Geschichte soll stark durch Item-Beschreibungen angereichert werden - Also so, wie wir das von Dark Souls, aber auch von Elden Ring kennen.

Dagegen soll es Ubisoft-typische Nebenmissionen, sowie Schwierigkeitsgrade und sogar Romance-Optionen geben. Das heißt, Team Ninja weicht in einigen Punkten deutlich von der bekannten Soulslike-Formel ab.

Weniger überraschend ist, dass wir laut der Infos außerdem zwischen einem Performance- und Qualitäts-Modus wählen können. Außerdem wurde bekannt, dass wir Erfahrungspunkte wohl in einen Fähigkeitenbaum investieren können.

Wie verlässlich sind diese Infos? Wie immer bei Gerüchten und Leaks solltet ihr alles, was nicht offiziell bestätigt wurde, erst mal mit Vorsicht genießen. Der Leaker, auf dessen Discord-Server die Infos geteilt wurden, hat sich zwar einen Namen gemacht, ob das Gerücht, das auf die Kappe einer Person namens SoldierDelta geht, sich als richtig erweist, muss sich aber noch zeigen.

Was haltet ihr von den geleakten Infos zu Rise of the Ronin? Ist das ein Gesamtpaket, das euch anspricht oder hättet ihr von Team Ninja lieber etwas anderes?