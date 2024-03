Rise of the Ronin im Koop spielen: So zockt ihr zusammen mit euren Freunden auf PS5

Die Hauptstory von Rise of the Ronin könnt ihr gemeinsam zocken, alles andere aber nicht.

Im neuen Action-RPG von Team Ninja begleiten euch häufig NPCs auf euren Missionen und untersützen euch im Kampf. Stattdessen könnt ihr in Rise of the Ronin aber auch echte Spieler*innen als Verbündete mitnehmen. Das gilt zumindest für die Hauptstory. Einfach mal gemeinsam die Open World erkunden, das ist leider nicht möglich. Wir verraten euch, wie ihr den Online-Koop startet und was ihr darüber wissen müsst.

Alle wichtigen Infos zum Rise of the Ronin-Koop

Ihr könnt mit bis zu zwei Personen zusammenspielen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, entweder eure Freund*innen ins Spiel zu holen (beziehungsweise in ihrer Welt zu unterstützen), oder mit zufälligen anderen Personen zu zocken.

Das sind die Voraussetzungen für den Koop:

Schließt das Tutorial ab und spielt die ersten Storymissionen in der Open World, bis euch das Langhaus von Ryoma gezeigt wird. Das ist jetzt eure Basis, von der aus ihr den Multiplayer startet.

von Ryoma gezeigt wird. Das ist jetzt eure Basis, von der aus ihr den Multiplayer startet. Damit ihr eine Mission zusammen spielen können, müssen alle Koop-Partner*innen diese schon in ihrem Spieldurchlauf freigeschaltet haben .

. Ihr benötigt außerdem die PS Plus Essential-Mitgliedschaft, um gemeinsam zocken zu können.

So startet ihr den Koop

Wählt im Langhaus "Kooperation" aus. Nun habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten.

Im Langhaus könnt ihr euch mit echten Personen zusammenschließen, ihr werdet aber auch von NPCs besucht.

Bei anderen mitspielen: Über "Beitreten" wird automatisch eine Partie gesucht, der ihr euch anschließen könnt. Wollt ihr nicht zufällig anderen Personen zugewiesen werden, wählt ihr stattdessen "Raumsuche". Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, ein Passwort auszuwählen, das euer Host vorher festgelegt hat.

Als Host Unterstützung anfordern: Wollt ihr euch Verbündete in euer Spiel holen, klickt ihr auf "Rekrutieren". Wollt ihr zufällige Personen in eure Partie lassen, könnt ihr einfach mit der Rekrutierung beginnen (beziehungsweise bei Bedarf noch die Suchregion einstellen). Wollt ihr dagegen sicherstellen, dass nur eure Freund*innen bei euch landen, legt ihr ein Passwort fest.

Ein wenig einfacher ist es aber noch, wenn ihr die gewünschten Personen einfach einladet. Dafür müsst ihr in PSN befreundet sein. Ihr klickt jetzt einfach im Rekrutierungs-Bildschirm auf "Verbündeter 1" (und wahlweise auch noch "Verbündeter 2") und könnt dann aus eurer Freundesliste auswählen.

In den Lobby-Einstellungen könnt ihr Schwierigkeitsgrad und Suchregion anpassen, eine Person einladen oder ein Passwort festlegen.

So geht es jetzt weiter: Habt ihr eine Mission gemeinsam bestritten, landet ihr danach wieder gemeinsam im Langhaus und könnt gleich mit der nächsten weitermachen. Zusammen raus in die Open World oder Nebenmissionen absolvieren, geht aber nicht.

Seid ihr noch nicht sicher, ob ihr das Spiel zocken wollt? Hier ist unser Testvideo:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Das solltet ihr wissen, bevor ihr euch ins Getümmel stürzt

Um euren Loot müsst ihr euch beim Zusammenspiel keine Sorgen machen. Sowohl Gegner-Loot als auch Kisten und Missionsbelohnungen sind immer für alle Spieler*innen individuell verfügbar. Dass es im Koop nur noch halb so schwer ist, solltet ihr aber nicht erwarten.

So hilfreich ist der Koop: Feinde bekommen mehr Gesundheit, wenn ihr zusammenspielt und ihr weniger Heilung, sodass ihr es nicht zu leicht habt. Wir fanden den Koop außerdem vor allem in Schleichmissionen und bei Doppelbossen nützlich und spaßig. Bei Duellen gegen einen einzigen Gegner entstand schnell zu viel Chaos, das beim Parieren störte. Da hatten wir dann doch im Singleplayer mehr Spaß.

Mit wem wollt ihr Rise of the Ronin zusammen zocken und was erwartet ihr allgemein vom Spiel?