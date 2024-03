Rise of the Ronin-Preload: Größe auf PS5 bekannt und euch erwartet ein echter Speicherfresser

Hier erfahrt ihr, ab wann ihr euch Rise of the Ronin herunterladen könnt.

Ab dem 22. März könnt ihr euch auf PS5 mit eurem selbst erstellten Ronin durchs Japan des 19. Jahrhunderts kämpfen. Wollt ihr das Open World-Spiel von Entwickler Team Ninja (Nioh) direkt zum Release zocken, solltet ihr den Download von Rise of the Ronin besser ein wenig früher starten – der ist nämlich ein ganz schöner Brocken.

Alles Wichtige zum Preload von Rise of the Ronin

Wann startet der Preload? Am 15. März um Mitternacht

Am 15. März um Mitternacht Wie groß ist der Preload? 96.3 GB

96.3 GB Versionsnummer: 1.001.001

Die Infos stammen wie so oft von X-User PlayStation Game Size, der seine Daten direkt der PlayStation-Datenbank entnimmt und daher eine sehr verlässliche Quelle ist.

Wichtig: Die Downloadgröße und der benötigte Speicherplatz auf eurer PS5 können je nach Versionsnummer zum Release und einem möglichen Day One-Patch noch größer ausfallen. Schaufelt also besser etwas mehr als die angegebenen 100 GB auf eurer Festplatte frei.

Was euch generell mit Rise of the Ronin erwartet, haben wir für euch im Video zusammengefasst:

9:53 Alles Wichtige zum PS5-Exclusive Rise of the Ronin.

Größer als Nioh 1 und Nioh 2 zusammen

Mit Rise of the Ronin wagt sich Team Ninja erstmals an ein klassisches Open World-Spiel, wie wir es beispielsweise aus Ghost of Tsushima kennen und das im direkten Vergleich mit den beiden Nioh-Spielen zudem einen größeren Fokus auf seine Story legt.

Das spiegelt sich auch in der Downloadgröße wieder, die für das Action-RPG größer ausfällt, als für die PS5-Remaster von Nioh (41 GB) und Nioh 2 (52 GB) zusammen.

Mehr zu Rise of the Ronin Alles, was ihr über das PS5-exklusive Action-RPG wissen müsst von Samara Summer

Benötigt ihr vor Release noch mehr Informationen zu Rise of the Ronin? Auf GamePro findet ihr rund um den Release alles Wichtige zum PS5-Exclusive. Natürlich werden wir das Action-Rollenspiel auch vor Veröffentlichung ausgiebig für euch testen und euch verraten, ob sich der große Download lohnt.

Werdet ihr Rise of the Ronin direkt zum Release spielen oder seid ihr euch aktuell noch unsicher oder zieht Dragon's Dogma 2 vor?