Rise of the Tomb Raider - Alle Kapitel in der Übersicht

Ihr wollt wissen, wie weit ihr bereits in der Story von Rise of the Tomb Raider seid? Hier findet ihr die komplette Kapitelübersicht.

Wie lang ist die Story? Die Spielzeit von Rise of the Tomb Raider beträgt ca. 14 Stunden. Wollt ihr alle Geheimnisse und Herausforderungsgräber entdecken, könnt ihr nochmal gut und gerne 10 Stunden hinzurechnen. Natürlich hängen diese Angaben stark vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem Spielstil ab. Wer das Action-Adventure mit mehr Vorsicht und schleichend angeht, der braucht deutlich länger bis zum Ende.

Spoiler-Warnung: Wichtige Story-Momente werden hier nicht verraten, jedoch könnt ihr anhand der Erzählstruktur des Action-Adventures Rückschlüsse auf die Geschichte ziehen.



Wollt ihr euch das nicht vorweg nehmen lassen, dann könnt ihr jetzt noch einen Rückzieher machen und nicht mehr weiterlesen. Um etwaige Spoiler zu vermeiden, haben wir die Kommentar-Sektion für diesen Artikel abgeschaltet.

Sibirien (Prolog)

Berggipfel

Aufstieg

Syrien

Nordwestgrenze Syriens

Das verlorene Grab

Die verborgene Oase

Das Grab des Propheten

Sibirien

Sibirische Wildnis

Ein kaltes Willkommen

Echos der Vergangenheit

Gletscherkaverne

Ausgefeilte Pläne

Sowjet-Anlage

Unter Feinden

Unerwartete Entdeckung

Gefängnisausbruch

Der Ausweg

Die Biege machen

Flüchtlinge

Wieder alleine

Die Rettung

Trinity aufspüren

Verlassene Minen

Abkürzung

Geothermales Tal

Aufwärmen

Kampfvorbereitungen

Auf zum Turm

Stille Nacht

Die Zusammenkunft

Die Akropolis

In die Akropolis

Erreichen sie den Turm

Rettungsmission

Zurück in den Wald

Überflutete Archive

Die Kathedrale

Flüchtige Blicke

Der Atlas

Dunkle Gewässer

Steigende Flut

Flucht aus dem Archiv

Forschungsbasis

Tinity aufspüren

Jonahs Rettung

Beschützen

Das Orrery

Weg der Unsterblichen

Weg der Unsterblichen

Durch den Gletscher

In die verborgene Stadt

Einbruch

Die verlorene Stadt

Die gefrorene Stadt

Tordurchbruch

Kein Durchlass

Aufstieg

Die göttliche Quelle

Ist Rise of the Tomb Raider ein gutes Spiel?

Im großen GamePro-Test zum zweiten Teil der Reboot-Trilogie von Tomb Raider verraten wir euch, ob das Action-Adventure von Entwickler Square Enix einen Blick wert ist. Ihr wollt wissen, wie gelungen der Nachfolger Shadow of the Tomb Raider für PS4 und Xbox One ist, dann könnt ihr unsere Erlebnisse mit Laras dritter Reise ebenfalls im Test nachlesen.