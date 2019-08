Guckt mal, jemand hat Rocket League in No Man's Sky nachgebaut

Kreativ-Modi und Editoren in Spielen sind immer dann besonders beeindruckend, wenn man es schafft, damit ganze (Mini-)Spiele zusammenzubasteln. Und auch wenn man selber dafür vielleicht nicht die Zeit und Muße dafür hat, gibt es doch meistens Videos, die die Kreativität von anderen Usern zeigen.

So auch im Fall von Boid Gaming. Der hat nämlich einfach mal kurzerhand eine ganz eigene Variante von Rocket League gebaut. Der Clou: Diese Variante befindet sich im Weltraum-Spiel No Man's Sky, dessen Kreativ-Modus Boid Gaming nutzte, um den Auto-Fußball-Mix zu bauen.

Und das Ganze ist ziemlich beeindruckend, denn die No Man's Sky-Variante funktioniert fast wie das "echte" Rocket League. Ein Ball spawnt auf dem Spielfeld, welcher dann von den Fahrzeugen ins gegnerische Tor bugsiert werden muss. Im Video unten könnt ihr euch die beeindruckende Arbeit anschauen.

Leider nicht selbst spielbar

Selbst spielen könnt ihr Boid Gamings Rocket League-Version leider nicht, aber eventuell mithilfe des Videos nachbauen.

No Man's Sky ist für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich und hat erst kürzlich ein großes Update mit dem Titel Beyond bekommen.