Dieser Roman hat ein eigenes Spiel auf Steam, das ihr kostenlos spielen könnt

Novel Haven hat meine Freundin dazu gebracht, ihr erstes Videospiel zu spielen.

Neben dem Zocken bin ich selbst ja auch eine kleine Lesemaus, die es sich auch gerne mal mit einem guten Buch bequem macht. Aber mit meiner Partnerin kann ich trotzdem nicht mithalten. Sie liest in einem Jahr mehr Bücher als ich in fünf, und das ist noch großzügig formuliert. Dafür kann sie mit Gaming nichts anfangen – bis sie Novel Haven gelesen hat und es plötzlich gar nicht mehr abwarten konnte, an meinem Gaming-PC Platz zu nehmen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GameStar Tech und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Elias Mohr Zocken gehört für Elias seit dem sechsten Lebensjahr einfach dazu, genauso wie das Lesen. Doch statt nach seinem Studium in Buchwissenschaft wie geplant in einem Verlag zu arbeiten, ging es für Elias direkt zu GamePro, wo er jetzt über Gaming- und Tech-Angebote schreibt. Neben seinem Studium war er regelmäßig als Redakteur und Moderator in einem Studi-Radiosender zu hören und betrieb zusammen mit einem Comic-Verlag einen Podcast. Wenn er gerade nicht vor dem PC oder einem Buch sitzt, spielt er meistens Brettspiele oder entwickelt seine eigenen Brettspiel-Prototypen.

Novel Haven: Das verbirgt sich hinter dem deutschen Bestseller

Novel Haven ist eine dreiteilige Romanreihe der deutschen Bestseller-Autorin Anabelle Stehl, ihres Zeichens selbst leidenschaftliche Gamerin, die drei unterschiedliche Lovestorys erzählen, die alle irgendwie mit dem fiktiven Spiel Novel Haven zu tun haben. Es ist also keine Trilogie im klassischen Sinne, da alle drei Bücher unterschiedliche Geschichten mit anderen Protagonisten erzählen. Deswegen könnt ihr die Bücher theoretisch in beliebiger Reihenfolge lesen, ich würde euch aber trotzdem raten, die Reihe in chronologischer Reihenfolge zu lesen:

Die Roman ist in der Buch-Community eingeschlagen, wie eine Bombe und hat inzwischen so viele Fans, dass es mittlerweile sogar eine spielbare Version von Novel Haven gibt, die ihr kostenlos auf Steam ausprobieren könnt. Die kommt erstaunlich gut an das heran, was im Buch beschrieben wird. Ihr solltet aber erst die Bücher lesen, da sich im Spiel zahlreiche Anspielungen auf die Story verstecken.

0:31 Novel Haven – Diese Buchreihe hat ein eigenes Spiel auf Steam

Autoplay

Darum geht es in der Buchreihe

Band 1:

Lara ist Programmiererin in einem kleinen Indie-Studio und entwickelt dort den Farming-Simulator Novel Haven. Ein Spiel mit großer persönlicher Bedeutung, da es für sie ein Ventil ist, mit ihrer Vergangenheit umzugehen. Als Kind ist nur knapp einem Feuer entkommen und trägt bis heute Narben davon. Lara ist deswegen auch eine sehr unsichere Person, mit so gut wie gar keinem Selbstvertrauen.

Luca wirkt wie das genaue Gegenteil: Der selbstbewusste Spieleentwickler arbeitet gerade an einem Horror-Spiel mit dem Namen Desolate Dread (der Name soll vermutlich eine kleine Anspielung auf die Indie-Perle Dredge sein). Auch für ihn hat sein Spiel persönliche Tiefe.

Hier seht ihr alle drei Bände der Reihe auf einen Blick.

Da beiden langsam aber sicher die finanziellen Mittel ausgehen, nehmen sie auf der GameChanger-Convention an einem Wettbewerb teil, auf dessen Gewinner ein Preisgeld wartet. Sich zu verlieben war kein Teil des Plans, aber zwischen Lara und Luca fliegen die Funken, auch wenn am Ende nur einer von beiden das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.

Band 2:

In Band 2 dreht es sich um eine andere Mitarbeiterin von Laras Entwicklerstudio: Nataly ist dort Social-Media-Managerin und streamt das Spiel auch live auf Twitch. Dylan ist eigentlich E-Sportler, kann aber wegen eines allergischen Schocks nicht am Spiel seiner Mannschaft teilnehmen. Stattdessen startet er ebenfalls einen Livestream und raidet dort den Stream von Nataly.

Als Dylan jedoch anfängt, das Spiel, bzw. einen bestimmten Charakter darin als toxisch zu bezeichnen, entbrennt ein Streit, der für beide Konsequenzen hat: Dylans Sponsoren sind über den Eklat, der online bereits die Runde macht, nicht gerade erfreut und gleichzeitig ist das Marketing für Novel Haven in Gefahr.

Die farbenfrohen Cover fallen in jedem Bücherregal sofort auf.

Um die Wogen zu glätten, schmieden die beiden einen Plan und gehen eine Scheinbeziehung miteinander ein. Dass daraus echte Gefühle entstehen, liegt auf der Hand.

Während im ersten Band der Fokus klar auf der Spielentwicklung liegt, geht es im zweiten Band vor allem um E-Sport und welcher Druck zum Teil auf den Athleten lastet. Hier zeigt sich auch, dass die Autorin wirklich was von Gaming versteht, denn der Titel des Spiels, welches Dylan mit seinem Team spielt, ist Oversiege, eine klare Anlehnung an den Hero-Shooter Overwatch.

Auch das Pokémon Bisasam spielt in einer Szene eine besondere Rolle und hat meine Freundin dazu bewegt, sich selbst eine kleine Figur des Pflanzen-Starters zu kaufen.

Bisasam ist in den Augen der Autorin der beste Starter bei Pokémon.

Band 3:

Felix ist erfolgloser Synchronsprecher und wird dazu auserwählt, Novel Haven zu vertonen. Eine Chance, auf die er lange gewartet hat und ihm zum Durchbruch verhelfen könnte. Wäre da nicht Aria, die Artdesignerin von Novel Haven und auch für den Soundtrack zuständig.

Denn Felix kennt Aria bereits durch ihre Streams und hat ihr darin ein Geheimnis anvertraut, welches ihn seit Jahren belastet. Was verbirgt er und wie kann so eine vernünftige Beziehung entstehen?

Fast gleichzeitig mit dem dritten Band erschien auch das Spiel zur Reihe auf Steam.

Im dritten Band ist der Gaming-Bezug zwar am geringsten, da hiervor allem Aspekte wie Kunst und Musik eine Rolle spielen, aber trotzdem ist das Buch mit Gaming-Referenzen gespickt und fällt wie die beiden anderen Romane genau in die Kategorie der Cozy-Romance.

Die ultimative Liebeserklärung ans Gaming in Buchform

Man merkt sehr schnell, das hier das Thema Gaming nicht einfach nur auf eine 0815-Liebesgeschichte drauf geklatscht wurde, sondern die Autorin Anabelle Stehl wirklich mit Leib und Seele für ihr Hobby brennt und versucht hat, es mit dieser Reihe mit ihrem Beruf zu verbinden, und das ist ihr auch hervorragend geglückt.

Und welche Autorin kann schon von sich behaupten, dass extra für ihre Buchreihe ein Spiel entwickelt wurde? Und das spielt sich auch noch sehr gemütlich und cozy. Darin könnt ihr euren eigenen Buchladen in einem alten Leuchtturm einrichten, ihn nach euren Vorstellungen dekorieren und verschiedene kleine Minispiele spielen.

So haben ich und meine Freundin den Leuchtturm in Novel Haven gestaltet.

Klar solltet ihr kein abendfüllendes Epos erwarten, aber meine Partnerin und ich hatten zwei Stunden lang unsere helle Freude an Novel Haven, das auch zahlreiche Anspielungen auf die Bücher enthält. Außerdem ist das Spiel komplett kostenlos, was will man mehr?