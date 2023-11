Roots of Pacha: Das bessere Stardew Valley kommt schon ganz bald für Switch, PS4 und PS5

Dieses Farm-Spiel entführt euch in ein gemütliches Steinzeit-Setting.

Ganz gemütlich Pflanzen anbauen, Tiere versorgen, Freundschaften schließen, euer Zuhause einrichten - und das in der Steinzeit (...mit Mammuts!): Das erwartet euch in Roots of Pacha. Die süße Farming Simulation gibt es bisher nur auf dem PC. Noch diesen Monat könnt ihr aber endlich auch auf Nintendo Switch, PS4 und PS5 loslegen.

Die Steinzeit-Farm Sim hat ein Release Datum für PS4, PS5 und Switch

Wann ist es so weit?

Ab 28. November könnt ihr den Titel auf Switch und PlayStation-Konsolen zocken. Xbox-Versionen sind auch geplant, werden aber wohl erst nächstes Jahr nachgereicht.

Roots of Pacha ruft auf den ersten Blick sofort Vergleiche mit Stardew Valley auf den Plan. Kein Wunder, schließlich sind beide Vertreter desselben Genres und kommen mit niedlicher Pixel-Grafik daher.

Allerdings hat die Steinzeit-Farm Sim viel mehr eigenes zu bieten als nur Mammut-Babys, die ihr euch als Haustier zähmen könnt - und allein das ist schon ziemlich gut, oder? Roots of Pacha hat aber viele weitere gute Ideen und kommt nun auch auf die Konsolen.

Wir haben Roots of Pacha schon ausgiebig gespielt. Hier findet ihr unser Fazit zu den ersten zehn Spielstunden, im weiteren Verlauf konnte uns die Sim aber sogar noch stärker begeistern:

Was ist das Besondere an Roots of Pacha?

Die Farm Sim versteht unserer Meinung nach einfach perfekt, was Gemütlichkeit und Entspannung beim Spielen ausmacht. Ein Beispiel: Anders als in Stardew Valley verkaufen wir nicht einfach die Güter, die wir auf dem Hof produzieren, sondern leben mit und für die Gemeinschaft.

Jeder trägt hier seinen Teil bei, wir spenden in eine Gemeinschaftsbox und treiben so alle zusammen neue Projekte voran, die das Dorf verschönern. Gleichzeitig dürfen wir uns aber in unserem eigenen Bereich voll in Sachen Gestaltung und Deko ausleben. Mit jeder Menge Teppichen, Möbeln, Bildern, Zäunen, Statuen und, und und wird die eigene Farm richtig individuell und wohnlich.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie das Ganze aussieht:

3:25 Roots of Pacha: Die Aufbau-Simulation in der Urzeit zeigt sich im neuen Trailer

Auch die Tiere für unseren Hof müssen wir nicht kaufen, sondern wir zähmen sie einfach in der freien Natur, indem wir in einem Minispiel Musik für sie machen und so ihr Vertrauen gewinnen. Wolltet ihr schon immer mal einen Büffel reiten? Und einen Höhlentiger, Wolf oder Baby-Mammut zu Hause haben?

Dazu kommen eine ganze Menge liebevoller Details in unterschiedlichsten Bereichen. Wir können beispielsweise jederzeit mit den anderen NPCs tanzen, wenn wir sie gut genug kennengelernt haben oder einen Katzenhut tragen, der wirklich aus einer lebenden Katze auf einem Hut besteht. Und falls ihr euch schon gefragt habt: natürlich gibt es auch Romanzen!

Uns hat das Gesamtpaket in einigen Bereichen sogar wirklich besser gefallen als Platzhirsch Stardew Valley. Bleibt also nur zu hoffen, dass die Konsolenversionen technisch gut umgesetzt sind. Denn dann warten da unserer Meinung nach allein oder im Koop spaßige Spielstunden.

Reizt euch das Konzept und auf welcher Plattform möchtet ihr Roots of Pacha zocken?