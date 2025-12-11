Läuft gerade Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden
Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden

Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden

Myki Trieu
11.12.2025 | 14:05 Uhr

Sakamoto Days bekommt tatsächlich eine Live-Action-Verfilmung und lange müssen Fans darauf auch nicht warten. Der Film erscheint am 29. April 2026 in Japan und scheint zumindest den Anfang der Anime- und Manga-Reihe zu adaptieren.

Sakamoto Days erzählt die Geschichte des namensgebenden Protagonisten Taro Sakamoto, der sein Leben als Auftragskiller an den Nagel gehängt hat, um mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter einen Supermarkt zu führen. Nicht alle seine Kollegen*innen freuen sich jedoch über seinen Ruhestand. Entsprechend wollen einige ihn von der Bildfläche verschwinden lassen.
