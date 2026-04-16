Zelda BotW-Spieler entdeckt geniales Link-Detail, das viele Fans selbst 9 Jahre nach dem Relase noch nicht kennen - dabei ergibt es so viel Sinn

Bei manchen Zelda BotW-Entdeckungen nach all den Jahren staunt selbst Link nicht schlecht.

Die Faszination von Zelda: Breath of the Wild speist sich unter anderem aus den faszinierenden Systemen der Spielwelt und ihrer glaubwürdigen Physik. Ist es kalt, können wir uns am Feuer wärmen, Bäume können gefällt werden und als Brücken dienen oder oder oder. Diese inhärente Logik macht auch nicht vorm Schwimmen Halt.

Zelda BotW-Fan findet heraus, dass Link ohne Klamotten schneller schwimmt

In der Realität würden wir wohl kaum in voller Montur schwimmen gehen. Die Klamotten saugen sich innerhalb kürzester Zeit mit Wasser voll und halten uns dann massiv zurück. Das gilt auch für Link in Zelda BotW: Zieht ihr euch bis auf die Unterhose aus, schwimmt ihr schneller als mit Klamotten oder einer Rüstung am Körper.

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Zugegeben, wer den Open World-Meilenstein aufmerksam spielt, kann diese Information auch von einem NPC erhalten. Sie ergibt aber eben auch einfach Sinn und basiert auf der realen Logik, wie sie auch in der echten Welt funktioniert. Das macht das Ganze so glaubwürdig und realistisch, obwohl es sich bei BotW natürlich um ein Fantasy-Spiel handelt.

Kein Wunder also, dass manche Fans einfach ausprobieren, ob ihre normale Logik und ihr Bauchgefühl auch in Zelda Breath of the Wild funktionieren. Jedes Mal, wenn wir damit Erfolg haben, ist die Begeisterung natürlich groß. Erst recht, wenn diese Erkenntnis neun Jahre nach Release erfolgt.

Hier könnt ihr euch den freudigen Beitrag eines Reddit-Users und Zelda-Spielers ansehen, der das gerade eben erst herausgefunden hat:

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Wie so oft in solchen Fällen sind die Kommentare voller Menschen, die das entweder selbst auch noch nicht wussten oder andere, coole Fun-Facts parat haben. Wusstet ihr beispielsweise, dass Link nach dem Schwimmen komplett nass ist und dadurch kurzzeitig auch feuerfest ist? Ihr könnt mit dem triefenden Protagonisten sogar durch ein Feuer laufen, ohne dass etwas passiert (außer, dass er trocknet, versteht sich).

Dieser Nässe-Effekt hilft in der Wüste auch dabei, Link abzukühlen, wenn ihr gerade nicht im Schatten sein könnt. Habt ihr einen normalen, blauen Schleim besiegt, könnt ihr das von ihm gedroppte Schleim-Gelee genau dafür nutzen. Aber Vorsicht: Seid ihr beziehungsweise ist Link nass, ist er anfälliger für Elektroschaden.

Aber es gibt natürlich eine Ausnahme: Wenn ihr die Rüstung der Zoras anlegt, schwimmt ihr ebenfalls schneller. Jedes Einzelteil gibt einen kleinen Bonus. Nackt schwimmen verleiht Link denselben Geschwindigkeits-Bonus auf Schwimmen, wie es ein Teil der Zora-Rüstung tut. Am schnellsten seid ihr im Wasser aber natürlich mit dem kompletten Zora-Set unterwegs – das euch auch Wasserfälle hochschwimmen lässt.

Wusstet ihr, dass Link in Zelda BotW schneller schwimmt, wenn er nichts anhat?