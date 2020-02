Schwert & Schild: Neues mystisches Pokémon soll bald enthüllt werden

Am 27. Februar 1996 erschienen die beiden allerersten Pokémon-Editionen Rot und Grün in Japan, weshalb der Tag offiziell als Pokémon-Tag gefeiert wird. Und wie schon in den vorherigen Jahren dürfen sich alle Trainer dieser Welt auf eine kleine Überraschung freuen: Diesmal dürfen wir uns auf ein neues mystisches Pokémon freuen, das Einzug in Schwert und Schild erhalten soll.

Freut euch auf eine Poké-Überraschung

Wann ist die Enthüllung? Am 27. Februar 2020. Das postete vor Kurzem die offizielle japanische Pokémon-Website (übersetzt von Serebii).

Was wissen wir über das neue Pokémon? Bei dem Monster soll es sich um ein sogenanntes mystisches Pokémon handeln. Außerdem wissen wir bereits, dass es nicht nur in den Spielen auftauchen wird, sondern auch im kommenden Pokémon-Film "Coco" (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Pixar-Film).

Am 27. Februar soll aber nicht nur das mystische Biest enthüllt werden: Spieler dürfen sich außerdem auf ein neues Spezial-Max Raid-Event sowie auf ein neues Pokémon GO-Event freuen.

Was sind mystische Pokémon?

Im Gegensatz zu legendären Pokémon sind mystische Pokémon nicht im regulären Spielverlauf fangbar, sondern werden in speziellen Events verteilt. Für die Komplettierung des Pokédex werden sie deshalb auch nicht benötigt.

Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Deoxys kann im regulären Spielverlauf von Omega Rubin und Alpha Saphir gefangen werden.

Weitere bekannte mystische Pokémon sind unter anderem:

Mew

Celebi

Jirachi

Victini

Marshadow

Darkrai

Meltan

Welche legendären Pokémon gibt es in Schwert und Schild?

Bislang bekommt ihr folgende legendären Pokémon im Spiel:

Zacian (gibt es nur in Schwert) Zamazenta (gibt es nur in Schild Endynalos (gibt es in beiden Editionen) Typ:Null (gibt's in beiden Editionen als Geschenk) (Mew, das es nur mit Pokéball Plus gibt)

Wie ihr die Legendarys fangt, erklären wir euch in einem gesonderten Artikel.

Im Juni und im Herbst 2020 soll das Abenteuer jedoch mit zwei DLCs samt vielen neuen Inhalten fortgeführt werden. Mit den DLCs kehren auch viele alte legendäre Pokémon zurück.

Warum die DLCs/Erweiterungspässe eine super Sache sind, erkläre ich euch in meiner Kolumne.

Habt ihr euren Pokédex mittlerweile schon komplettiert?