In Schwert & Schild können wir Pokémon für uns arbeiten lassen

In Pokémon Schwert & Schild können wir unsere Pokémon nicht nur für uns kämpfen lassen. Monster, die normalerweise in ihrem Ball in den Boxen herumlümmeln würden, können im Spiel auch Jobs für uns übernehmen.

Das hat uns zumindest die offizielle Seite zu Schwert & Schild verraten. In der Galar-Region arbeiten viele der Taschenmonster mit Menschen zusammen, unter anderem für Universitäten oder große Firmen. Im Spiel heißen diese Aushilfsarbeiten Pokéjobs.

Wie funktionieren Pokéjobs?

In den Pokémon Centern der Galar-Region gibt es deswegen Rotomis, bei denen wir nach verfügbaren Jobs Ausschau halten können. Das können Baufirmen sein, die Hilfe bei Bauarbeiten brauchen, ein Bauernhof, der Erntehelfer benötigt oder eine größere Firma, die ihre Investitionen schützen will.

Auch wenn oder gerade weil letzteres eher nach Schutzgelderpressung bei einer Straßengang klingt, werden die Pokémon für ihre Arbeit großzügig belohnt: Je nach Job winken unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. So können sich auch die Monster weiterentwickeln, die vielleicht gerade nicht in unser Standardteam passen.

Bei jedem Job steht, welche Art von Pokémon benötigt wird und wie viele gesucht werden. Die Baufirma sucht beispielsweise bis zu sieben Pokémon mit vielen Muskeln für den Bau. Wenn wir Monster gewählt haben, die wir schicken wollen, können wir noch entscheiden, wie lange sie dort bleiben sollen. Je länger sie bleiben, desto mehr verdienen sie natürlich.

Haben sie ihren Job erledigt, kehren sie zu uns zurück, je nach Typ und Job um einen ganzen Haufen Erfahrungspunkte reicher. Manchmal soll uns sogar ein seltenes Item winken.

Was haltet ihr davon, dass Pokémon jetzt auch arbeiten?