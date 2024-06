Shadow of the Erdtree-Spielzeit: So lange braucht ihr für Hauptstory und Nebenaktivitäten

Shadow of the Erdtree ist der bisher größte DLC von FromSoftware und so umfangreich wie ein komplettes Spiel.

Schon bevor der Elden Ring-DLC erschienen ist, zeichnete sich ab, dass Shadow of the Erdtree riesig wird. Das können wir bestätigen, nachdem wir die Erweiterung durchgespielt haben. Es gibt jedoch ein großes Aber: Wollt ihr nämlich nur der Hauptstory folgen und den Pflichtteil absolvieren, dann könnt ihr ziemlich schnell durch das Schattenreich rauschen.

Das würden wir euch aber absolut nicht empfehlen. Die Erkundung selbst und viele der optionalen Gebiete und Gegner gehören nämlich zu den absoluten Highlights von Shadow of the Erdtree.

So viel Zeit solltet ihr für den Elden Ring-DLC einplanen

So lange braucht ihr für den obligatorischen Teil: Wie von FromSoftware gewohnt, hat auch Shadow of the Erdtree keinen klaren narrativen Fokus, beziehungsweise eine Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests. Den Weg durch die Hauptgeschichte weisen aber wieder die Orte der Gnade, von denen manche in eine bestimmte Richtung zeigen.

Habt ihr diese freigeschaltet, könnt ihr schon erkennen, dass der Kreis, den sie aufzeigen, im Vergleich zum Gesamtgebiet winzig klein ist. Tatsächlich könnt ihr diese Story innerhalb von 15 bis 20 Stunden abschließen.

So lange braucht ihr, wenn ihr alles abhaken wollt: Wollt ihr das Schattenreich ausgiebig erkunden, dann könnt ihr mit gut der doppelten Spielzeit rechnen. Dafür solltet ihr in jedem Fall 40 Stunden einplanen. Habt ihr vor, wirklich jedem Geheimnis auf den Grund zu gehen, alle ca. 100 neuen Waffen zu finden und so weiter, könnt ihr auch noch wesentlich mehr Zeit reinstecken.

Dieses Video frischt die Story des Hauptspiels noch mal für euch auf:

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Erkundung lohnt sich im DLC so richtig

Das Schattenreich ist in vier große Gebiete unterteilt, in denen ihr zahlreiche Unterareale, Dungeons und Geheimnisse entdecken könnt. Viele Areale sind gar nicht so leicht zu finden, bescheren euch aber richtige Aha-Erlebnisse, wenn ihr sie mal erreicht habt.

Vertikalität spielt im DLC eine noch viel größere Rolle als im Hauptspiel. Das bedeutet, dass ihr oft spannende Orte wie gewaltige Ruinen oder Festungen in der Ferne seht, aber erst mal große Höhnenunterschiede überwinden müsst, um sie zu erreichen. Dabei müsst ihr kreativ denken, geheime Pfade, unechte Wände oder sogar noch größere Geheimnisse finden.

