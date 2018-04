Shadow of the Tomb Raider - Gräber, Waffen und mehr: Das steckt im Season Pass

Square Enix und Crystal Dynamics haben endlich erste Details zum Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider verraten, im Finale der Trilogie steckt Lara Croft richtig in der Klemme. Im Zuge der Präsentation des Spiels wurden auch die verschiedenen Editionen des Spiels gezeigt, außerdem wurde bekannt, dass es einen mittlerweile fast obligatorischen Season Pass gibt, der unter anderem in der Ultimate Edition des Spiels enthalten ist. Wer sich nun fragt, welche Inhalte im Season Pass stecken, muss nicht länger suchen.

Das steckt im Season Pass von Shadow of the Tomb Raider

Sieben neue Abenteuer, die "Pfade" genannt werden

Sieben Herausforderungsgräber

Sieben neue Fähigkeiten

Sieben Waffen

Sieben Outfits

Die Abenteuer werden dabei im Monats-Rhythmus und nicht auf einen Schlag veröffentlicht, so habt ihr auch über ein halbes Jahr nach dem Release noch neues Futter für das Spiel. Wie Engadget schreibt, wird das erste Abenteuer zudem eine Möglichkeit bieten, im Koop zu spielen. Weitere Details zu den Season Pass-Inhalten wird es vermutlich im Laufe der nächsten Monate geben.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4 und Xbox One, eine erste Vorschau zum Spiel findet ihr hier.

Wie gefällt euch die Auswahl der Season Pass-Inhalte?

Shadow of the Tomb Raider - Presse-Screenshots ansehen