Shadow of the Tomb Raider - News Game Plus schaltet neue Pfade mit geheimen Fähigkeiten frei

Wenn Shadow of the Tomb Raider am 14. September 2018 erscheint, spielen wir nicht mehr die Lara, die wir aus den letzten beiden Teilen der Serie kennen. Sie hat mehr Erfahrung, neue Gadgets - und außerdem versehentlich die Maya-Apokalypse ausgelöst. Diese Suppe müssen wir mit ihr zusammen auslöffeln.

Auf nach Mexiko

Unsere Preview zu Shadow of the Tomb Raider

Ist Laras Geschichte zu Ende, wartet auf uns ein Zusatz-Erlebnis: Genau wie God of War hat auch Shadow of the Tomb Raider ein New Game Plus, das vor Kurzem auf der offiziellen Webseite bestätigt wurde. Ins New Game Plus nehmen wir alles mit, was wir im ersten Spieldurchlauf erworben haben. Das bedeutet:

alle erlernten Fähigkeiten

alle Waffen

alle freigeschalteten Outfits

alle Ausrüstungs-Upgrades

sämtliche Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände

Außerdem werden wir im New Game Plus mit einer neuen Art zu Spielen konfrontiert: Den drei Pfaden, die jeweils einen bestimmten Spielstil unterstützen.

Der Pfad der Schlange steht beispielsweise im Zeichen von Stealth. Hier geht es vor allem um Schleichen, Täuschen und getarnte Angriffe aus dem Hinterhalt.

Der Pfad des Jaguars legt sein Hauptaugenmerk auf die Jagd und den Kampf. Dem Jaguar folgen bedeutet, aus nächster Nähe anzugreifen und die Gegner beispielsweise mit Messerattacken zu vernichten.

Der Pfad des Adlers hingegen konzentriert sich auf Klettereinlagen und das Nutzen von Ressourcen, Gegenständen und Werkzeugen und allem, was auf den anderen Pfaden zu kurz kommt. Aus großer Höhe schauen erkennen wir die Situation aus der Vogelperspektive und schätzen so ein, wie wir unsere Feinde am Besten aus der Ferne niederstrecken können.

Folgen wir einem der Pfade, werden wir mit exklusiven, bis dahin geheimen Fähigkeiten belohnt. So wartet auf die Adler die so genannte Adlersicht, während der Jaguar uns mit der Wut des Jaguars belohnt. Außerdem werden so noch zusätzliche Outfits freigeschaltet, die jeweils zum ausgesuchten Pfad passen.

Welchen Pfad würdet ihr wählen?