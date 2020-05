Silent Hill kehrt in Dead by Daylight zurück & weckt Fan-Hoffnungen

Bald treibt in Dead by Daylight ein neuer Massenmörder sein Unwesen: Eine Silent Hill-Erweiterung führt Pyramid Head als Gegner ein und bringt gleich auch noch die Midwich Elementary-Schule und Cheryl aka Heather Mason aus Silent Hill 3 als Überlebende mit. Das weckt bei Fans neue Hoffnungen, dass das Franchise nicht komplett eingemottet wurde.

Silent Hill feiert ein Comeback als Dead by Daylight-Erweiterung

Silent Hill kehrt zurück: Seit dem Playable Teaser und dem Drama um die eingestellte Entwicklung von Silent Hills mit Norman Reedus ist es sehr still geworden um das Franchise. Aber jetzt kommt es zurück, wenn auch anders, als die meisten wohl gehofft hatten.

In Dead by Daylight könnt ihr bald zumindest in schauriger Nostalgie schwelgen, was Silent Hill angeht: Die nächste Erweiterung des asymmetrischen Multiplayer-Titels bringt kommenden Monat eine ganze Menge Silent Hill-Flavour ins Spiel.

Das steckt drin:

Ein neuer Killer in Form des Pyramid Head-Monsters aus Silent Hill 2 (aka "The Executioner")

Neue Map: Die Midwich Elementary School aus dem ersten Silent Hill

Neue Überlebende: Cheryl beziehungswesie Heather Mason aus Silent Hill 3

Silent Hill-Fans hoffen, dass mehr dahinter steckt

Hoffnung stirbt zuletzt: Auch wenn es sich dabei erstmal nur um eine Erweiterung handelt, die sich thematisch auch anbietet, stimmt dieser DLC natürlich nachdenklich. Bei vielen Fans weckt das neue Hoffnungen, dass Konami das Franchise vielleicht doch noch nicht komplett aufgegeben haben könnte.

Silent Hill is coming to Dead by Daylight is this to build hype? Or fan service? In any case I get to be Pryamid mfn Head!!!!! pic.twitter.com/qDPb8npgTc — SaintFu - The Sith Chicken, Darth Meat (@banthemorning) May 27, 2020

i literally do not care at all that the new silent hill content is just dlc for another franchise its proof enough that konami is holding on to the ip for a reason — si(lent hill Real) (@rawshocked) May 27, 2020

Maybe....just maybe we can get a new silent hill. Not holding my breath tho — Ohjam that guy (@Ohjam4) May 27, 2020

In erster Linie stößt die Erweiterung bei den meisten Fans auf positive Reaktionen:

Ich werd mir jetzt bloß DbD holen wegen #silenthill — Angie? (@Queenofthedemon) May 26, 2020

I’m a huge fan of all things Team Silent #SilentHill, and especially SH3, so I absolutely love seeing Heather back in action! Might actually get around to playing DBD! @DeadByBHVR — Nera (@NeraValien) May 27, 2020

Es ist so geil & strange wie viele Crossover es einfach mittlerweile bei Dead by Daylight gibt. :D#DeadbyDaylight #SilentHill — Andre (@Rammfleisch) May 26, 2020

The Midwhich map in the #DeadbyDaylight #SilentHill DLC is amazingly faithful. Obviously some changes were made, but the layout is very nearly identical, and almost every room is represented in some way! pic.twitter.com/8jlPiURf0I — Rourke! (@Sisslethecat) May 27, 2020

Ein richtiges neues Spiel wäre bei vielen natürlich aber noch beliebter.

Puh erstmal Kaffee und Nachricht verdauen. ?#SilentHill in #DeadbyDaylight ? ..

Ein richtiges eigenes Spiel wäre für uns Fans von Team Silent schöner. Aber ein neues SH, ist ja seit Jahren leider ein Wunsch geblieben. Fans von #DBD freuen sich wahrscheinlich sehr. #konami — Alexis ? ????? (@LadyAlexisLP) May 27, 2020

Auch das Geschimpfe auf Konami stößt auf Unverständnis:

Konami:

Does something stupid



Fans: screw Konami!



Konami:

Actually does something fantastic



Fans: screw Konami!



We should be grateful for anything! This Dead By Daylight DLC is a step in the right direction! We should be encouraging this! #silenthill #DeadbyDaylgiht pic.twitter.com/3B5Sq7RP8u — Josh Gaming ? (@JoshGamnChannel) May 27, 2020

Wie jetzt halt einige auf #DeadbyDaylight wegen #SilentHill schimpfen ? Was kann Dbd denn dafür, dass Konami nix mehr aus der IP macht? Und das Thema ist in Dbd extrem gut umgesetzt — Matthias ?? ? (@HiddenBlade020) May 27, 2020

Kommt ein neuer Teil? Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Gerade kürzlich hat ein frisches Gerücht die Runde gemacht, dass ein neues Silent Hill als PS5-Exclusive geplant sein soll. Gerüchte um neue Silent Hill-Spiele gibt es schon länger, jetzt scheinen sich die Hinweise zu verdichten. Dazu würde die Dead by Daylight-Erweiterung zeitlich natürlich fast perfekt passen.

Wie findet ihr die Erweiterung? Glaubt ihr, dass ein neues Silent Hill kommt?