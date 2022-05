Neues Silent Hill könnte mir Nachts um 3 Uhr SMS schicken - Na da schlafe ich doch glatt weiter

Dennis ist als Fan der Horror-Reihe wirklich sehr gespannt was die kommenden Jahre aus Silent Hill wird, hat aber auch aufgrund neuester Gerüchte rund um Team Bloober so seine Sorgen, ob ein neuer Ableger oder gar ein Remake wirklich in die richtige Richtung geht. Layers of Fear, The Medium und Co. waren zwar allesamt nette bis gute Spiele, der große Wurf ist ihnen aber noch immer nicht geglückt.