Sims 4 erfüllt weiteren Fan-Wunsch und gibt euch mehr Freiheit bei romantischer und sexueller Anziehung

Erst vor wenigen Monaten erfüllte das Team hinter Die Sims 4 einen großen Wunsch vieler Fans. EA und Maxis veröffentlichten das Pronomen-Update, mit dem die Pronomen der Sims frei anpassbar wurden, sodass wir uns auch für eine non-binäre Ansprache entscheiden können. Wir können nun zwischen he/him, she/her und they/them wählen oder sogar ganz eigene Pronomen erstellen.

Nun kündigten die Verantwortlichen ein weiteres Update an, das Die Sims 4 noch lebensnaher gestalten soll. Mit dem neuen Feature soll die gegenseitige Anziehungskraft der Sims weitere Optionen bekommen und das sowohl im romantischen als auch im sexuellen Bereich. Allerdings berücksichtigen die Anpassungen nur zwei Geschlechtsidentiäten.

Mithilfe des Sexuelle Neigungen-Updates lassen sich neue Parameter bei den von uns erstellten Sims einstellen, die sich rund um die Anziehung zu anderen Sims drehen. Dabei soll es folgende Möglichkeiten geben, die mithilfe von drei Parametern bei unseren Sims eingestellt werden können:

gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung

körperliche, aber keine romantische Anziehung

romantische, aber keine körperliche Anziehung

gar keine Anziehung

Zudem soll es möglich sein, über Interaktionen mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung zu experimentieren. Die Einstellungen, die wir hier vornehmen, sind übrigens nicht in Stein gemeißelt und lassen sich jederzeit unter der Interaktion „Sim ändern“ zurücksetzen und neu einstellen.

Was wir sonst noch für Die Sims 4 erwarten können, verrät die folgende Roadmap:

5 0 Mehr zum Thema Die Sims 4 Roadmap 2022 - Alles zu Erweiterungspacks, Sets und Content-Updates

Wann soll das Update kommen? Das Basis-Update des Features „Sexuelle Neigung“ soll noch in diesem Monat implementiert werden. Es erscheint zeitgleich mit dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack, also am 28. Juli 2022.

Was kostet mich das Update? Das Feature wird für alle Spieler*innen von Die Sims 4 zur Verfügung stehen und ist dementsprechend kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir das Grundspiel von Die Sims 4 besitzen.

Wo kann ich die Option nutzen? Die genannten Features sind nach dem Download des Updates automatisch im „Erstelle einen Sim“-Menü zu finden. Dort geht ihr auf das „Auslassungszeichen“-Menü und klickt hier die „Geschlechtsauswahl“ an.

In einem Video zeigen euch Maxis und EA, wie ihr das letzte Pronomen-Update nutzen könnt:

Anziehung aber nur mit zwei Geschlechtsoptionen

EA und Maxis weisen darauf hin, dass es nur zwei Geschlechtsoptionen gibt, für die eine körperliche und romantische Anziehung eingestellt werden kann. Gerade in Hinblick auf die neue Pronomens-Anpassung dürfte das einige Fans womöglich enttäuschen. Das Pronomens-Update geht allerdings nicht so weit, dass damit auch entsprechende Geschlechtsidentitäten verbunden sind. In den FAQs findet sich dazu folgenden Aussage:

Wir hoffen, dass wir mit den Optionen zur Gestaltung von Geschlechtsmerkmalen, mit denen es möglich ist, Aspekte wie den Körperbau, Kleidungsstücke, Schwangerschaft und die Toilettenbenutzung zu modifizieren, zeigen konnten, dass wir bemüht sind, die Repräsentation von Geschlechtsidentitäten zu verbessern.

Dass mit dem "Sexuelle Neigungen"-Update auch eine Anziehung für non-binäre Sims eingestellt werden kann, sei aktuell aus technischen Gründen nicht möglich. Es bleibt abzuwarten, ob es die Option in Die Sims 5 geben wird.

Es ist übrigens nicht möglich, das Feature zu deaktivieren. Falls wir die Funktion nicht aktiv nutzen, verhalten sich unsere Sims dann einfach so wie vor dem Basis-Update.

Welches Feature würde euch noch für Die Sims 4 fehlen, damit ihr zufrieden seid?