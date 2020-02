Die Sims 4: Kleinkinder altern lassen, so geht's auf PS4 & Xbox

Wie zeigen euch, wie ihr in Die Sims 4 für PS4 & Xbox One Kleinkinder altern lasst. Denn in Die Sims 4 geht es vor allem darum, den Lebenszyklus eures Sims komplett zu durchleben. Habt ihr also erst einmal ein Baby, kommt es in den Kleinkinder-Status. Damit es dann weiter altert müsst ihr aber etwas Besonderes machen. Wir verraten euch, wie euer Kleinkind endlich zu einem Kind wird.

Backe, backe Kuchen

Eigentlich ist es gar nicht schwer, wenn man weiß, was man machen muss.

Schritt 1: Wenn ihr bereit für ein Kind seid, dann wählt einen Erwachsenen aus und klickt auf den Ofen.

Schritt 2: Dort wählt ihr Kochen und einen der verschiedenen Kuchen aus. Sobald er fertig ist, müsst ihr den Kuchen anklicken und Geburtstagskerzen auswählen.

Schritt 3: Dann klickt ihr mit eurem erwachsenen Sim wieder den Kuchen an und wählt "Hilf die Kerzen auszublasen" sowie das Kleinkind aus, das altern soll. In einer kurzen Sequenz nimmt der Erwachsene das Kleinkind, hilft ihm, die Kerzen auszublasen und schon ist es gealtert.

Hier könnt ihr das Ganze noch einmal im Video sehen:

