Dürfen wir vorstellen? Das wohl sinnloseste Schwert in Skyrim

In Skyrim spielt es eine wichtige Rolle, wie ihr mit euren Gegnern umgeht. Ihr könnt im Fernkampf mit Pfeil und Bogen schießen, ihnen Zaubersprüche um die Ohren hauen – oder ihnen im Nahkampf mit einem Schwert zu Leibe rücken. Wichtig ist dabei vor allem, dass ihr Schaden anrichtet, wenn ihr die Feinde erledigen wollt. Dann solltet ihr euch aber lieber nicht dieses Schwert hier aussuchen.

Skyrim-Schwert bringt genau gar nichts, wenn ihr Gegner erledigen müsst

Gute Schwerter in Skyrim zeichnen sich durch besondere Verzauberungen aus, die eure Gegner zum Beispiel zu Boden werfen. Oder sie verfügen über besonders hohe Schadenswerte. Beides hat dieses Schwert hier leider nicht zu bieten. Im Gegenteil.

You had one job! Statt die Gegner um ihre Lebenspunkte zu erleichtern, gibt das Ebony Sword of Compassion ihnen welche dazu. Ja, richtig gelesen: Während ihr 36 Punkte Schaden verursacht, werden 115 geheilt.

Wie der Name schon sagt, zeigt dieses Schwert hier eher Mitgefühl und Gnade, statt seinen Widersachern den Garaus zu machen. Das bedeutet, es ist in einem Kampf auf Leben und Tod einfach gar nicht zu gebrauchen – wenn ihr gewinnen wollt.

Was soll das? Wir wissen es nicht. Offenbar gibt es dieses spezielle Schwert aber auch nur innerhalb von Skyrim zu entdecken, wenn ihr die Summermyst-Mod installiert habt. Gute Nachrichten also für alle, die schon befürchtet hatten, aus Versehen ihre Feinde zu heilen. Es gibt wohl auch einen ähnlich sinnlosen Bogen.

Gut geeignet ist das Teil aber zum Beispiel dafür, die eigenen Skills wie Nahkampf, Blocken und dergleichen zu trainieren und vor allem hochzuleveln. Spannend klingt auch die Idee aus den Kommentaren, einem Sparringspartner dieses Schwert unterzujubeln.

Und ja, Feinde werden aggressiv, wenn ihr sie mit diesem Schwert attackiert. Obwohl sie eigentlich mehr Heilung als Schaden abbekommen, wird das Ganze alls ein Angriff gewertet. Wahrscheinlich, weil intern zuerst der Schaden und dann die Heilung berechnet wird.