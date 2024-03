'Was für eine dumme Entscheidung': Fast 13 Jahre nach Release vermissen Skyrim-Fans noch immer eine ganz bestimmte Waffe im Spiel

Skyrim bietet alle möglichen Waffen, aber Speere zählen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen leider nicht dazu.

In Skyrim gibt es Schwerter, Pfeil und Bogen, sogar Armbrüste oder Zweihand-Äxte. Was aber immer noch fehlt, sind Speere. Zur großen Trauer vieler Fans, die sich diese Waffengattung auch heute noch sehnlichst wünschen. Aber so viele Jahre nach Release dürften die Chancen extrem schlecht stehen, dass die Waffen noch nachgeliefert werden. Immerhin könnt ihr auf Mods zurück greifen.

Das Wichtigste in Kürze: In Skyrim fehlen immer noch Speere als Waffenoption

Fans wünschen sich Speere auch Jahre nach Release noch

Speere passen thematisch zu nordischen Mythen und Wikingern

Möglicher Grund für das Fehlen: Speere wären zu mächtig gewesen

Trotzdem wurden Speer-Mods von Moddern entwickelt

Skyrim-Fans vermissen auch zehn Jahre nach Release noch Speere

Darum geht's: In Elder Scrolls 5 Skyrim gibt es keine Speere. Dabei könnte man durchaus sagen, dass wir es hier mit einem Spiel zu tun haben, das sich bei nordischen Mythen und Wikingern Inspiration geholt hat. Die haben auf jeden Fall auch mit Speeren gekämpft, im Spiel fehlt leider aber immer noch jede Spur von den Waffen.

2:15 Skyrim Adventure Board Game - Das Rollenspiel-Epos erscheint als riesiges Tabletop-Spiel - Das Rollenspiel-Epos erscheint als riesiges Tabletop-Spiel

Auch 13 Jahre später: Das sorgt natürlich immer noch für Frust und Unverständnis bei manchen Spieler*innen. Die können nicht nachvollziehen, warum es keine Speere in Skyrim gibt. Und so richtig gute Gründe wollen uns auch nicht dafür einfallen. Oder, um es in den drastischen Worten dieses Redditors zu sagen:

"Keine Speere im Wikingerspiel zu haben, war eine dumme Entscheidung"

Wieso denn bloß? Womöglich wurden die Speere einfach nicht ins Spiel integriert, weil sie als Waffe zu mächtig gewesen wären. Immerhin hat so ein Speer durchaus Vorteile wie die erhöhte Reichweite. Andererseits gibt es eben auch Fernkampfwaffen und generell keine Stangenwaffen.

Es gab sie sogar schon mal so halb: Im Rahmen des Skyrim-Game Jams wurden sogar schon einmal Speere für Skyrim entwickelt. Mit Animationen und allem Drum und Dran! Allerdings wurde aus diesem internen Spaß-Projekt eben leider nie ein offizieller Release. Ganz im Gegenteil zu vielen anderen Ideen, die ihr hier in ihrer frühen Form sehen könnt.

Greift auf Mods zurück: Selbstverständlich haben sich aber schon einige Modder dieses Problems angenommen und gleich mehrere Speer-Mods für Skyrim entwickelt. Die könnt ihr in der Regel aber nicht einfach so auf Konsolen installieren, schon gar nicht auf PS4, PS5 oder Nintendo Switch.

Am PC steht dem aber nichts im Wege und ihr werdet zum Beispiel bei NexusMods fündig. Manche Mods wie True Spear Combat bringen sogar ganze Skilltrees und eigene Animationen mit.

Wie denkt ihr über die fehlenden Skyrim-Speere? Wäre euch das überhaupt aufgefallen?