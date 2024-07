Skyrim hält noch mehr Geheimnisse bereit: Modder macht geschnittene Inhalte verfügbar, die nicht im finalen Spiel waren

The Elder Scrolls 5: Skyrim genießt auch wegen seiner Größe Legendenstatus, aber da geht noch mehr.

Eigentlich sollte man meinen, dass die Welt von Skyrim groß genug ist und in Bethesdas Open World-Klassiker bereits ausreichend Inhalte stecken. Aber wenn wir uns an die größten Fans des Spiels wenden, dürfte es wohl nie genug sein.



Genau die freuen sich dementsprechend ganz besonders über eine ganze Reihe an Mods, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alle irgendwann einmal geplanten und erstellten Inhalte einzubauen, die dann doch wieder herausgeschnitten wurden, aber noch gefunden werden konnten.

Skyrim-Fans bekommen einen Nachschlag: Dieser Modder bringt im Alleingang richtig viel weggefallene Inhalte ins Spiel

Darum geht's: Bei der Entwicklung von Videospielen kann es immer wieder zu allen möglichen unvorhergesehenen Ereignissen kommen, die zu bestimmten Entscheidungen führen. Wie zum Beispiel dazu, dass bereits fast fertig entwickelte Gegner, Häuser oder NPCs dann doch nicht in der finalen Verkaufsversion des Spiels auftauchen.

Dieser Cut Content wird manchmal gefunden, weil er zum Beispiel noch irgendwo in den Tiefen des Spielcodes schlummert oder dort zumindest Spuren hinterlässt. Das führt dazu, dass technisch besonders versierte Fans beispielsweise aus dem Spiel geschnittene Bloodborne-Bossgegner entdeckt und erlebbar gemacht haben.

Auch bei Skyrim, und zwar im großen Stil: Der Modder Unorthodogg378 liefert knapp 13 Jahre nach Release des Spiels eine ganze Serie an Mods, die genau das tun und die womöglich letzten Geheimnisse des Bethesda-Titels lüften. Insgesamt soll es stolze 13 Mods geben, von denen 9 bereits veröffentlicht worden sind.

Das steckt alles drin: Die einzelnen Unorthodogg378-Mods sind nach Regionen geordnet und fügen zum Beispiel komplett neue Orte, Gegenstände oder Charaktere hinzu. Da wäre zum Beispiel ein ganzes neues Dorf, das Granite Hill heißen sollte und sich zwischen Whiterun und Epervine befindet. So sieht das aus:

Granite Hill: Eine Komplette Ortschaft wurde für Skyrim entwickelt, aber nicht veröffentlicht.

In Whiterun selbst könnt ihr jetzt zum Beispiel auch das Haus von Nazeem finden, das dort vorher nicht existiert hat – natürlich immer vorausgesetzt, ihr ladet die entsprechenden Mods herunter und installiert sie. Ihr findet die komplette Palette der Unorthodogg378-Mods bei Nexus Mods.

Nur auf dem PC, aber im Sale: Wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, funktionieren diese Mods hier allesamt leider nur mit der PC-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auf der Xbox One/Xbox Serie S/X gibt es sie nicht und auf PS4/PS5 oder der Nintendo Switch natürlich erst recht nicht.

Aber immerhin könnt ihr euch Skyrim aktuell noch im Steam Sale für einen schmalen Taler sichern. Die Angebote für die verschiedenen Versionen sind noch bis zum 11. Juli 2024 um 19:00 Uhr verfügbar.

Habt ihr Lust, solche der Schere zum Opfer gefallenen Inhalte auszukundschaften oder reicht euch das, was es ins Spiel geschafft hat?