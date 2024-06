'13 Jahre und ich lerne immer noch Neues': Skyrim-Spieler zeigt genialen Trick, mit dem Begleiter immer auf der Map angezeigt werden

Die Skyrim-Begleiter machen immer mal wieder, was sie wollen, aber so verpasst ihr ihnen einen Peilsender.

Wer Skyrim spielt, kennt das Problem: Die NPC-Begleiter stehen gerne mal im Weg rum, verschwinden aber auch immer wieder einfach. Falls ihr es leid seid, die gigantische Open World des Bethesda-Klassikers nach den Companions abzusuchen, könnt ihr diesen Trick hier nutzen. Den zeigt eine Skyrim-Spieler in seinem Video und erntet dafür nur Lob und Begeisterung. Er ist aber auch wirklich praktisch.

Skyrim-Fan verblüfft andere Fans mit genialem Trick, um nie seine Companions zu verlieren

Darum geht's: In Skyrim könnt ihr nicht nur zum Vampir werden und euch häuslich niederlassen, sondern auch diverse Begleiter rekrutieren. Die folgen euch dann in den Kampf, schleppen schwere Sachen für euch durch die Gegend und versperren den einen oder anderen engen Durchgang. Sie tauchen aber auch ab und zu einfach unter und sind dann fürs Erste verschwunden.

So findet ihr sie wieder: Wie Redditor Hguols1 in seinem viel beachteten Video zeigt, könnt ihr den Begleitern in Skyrim auch einfach den Auftrag geben, ein beliebiges Quest-Item einzupacken. Weil diese Quest-Items einen dicken, fetten Marker über sich schweben haben (der auch auf dem Kompass und der Map auftaucht), markiert dieser Marker ab sofort den NPC, der den Gegenstand mit sich herumträgt.

Dieser ganz besondere Peilsender kann euch das Leben in Skyrim also deutlich vereinfachen. Wisst ihr mal wieder nicht, wo sich zum Beispiel Lydia gerade herumtreibt, könnt ihr sie mit Hilfe des Questmarkers jederzeit ausfindig machen.

So funktioniert das: Falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle ihr einen Begleiter dazu bekommt, Dinge zu looten, keine Sorge! Ihr könnt sie entweder einfach ansprechen und im Dialog erklären, dass es da etwas gibt, was sie für euch tun können. Oder ihr haltet den Interaktions-Knopf gedrückt, wenn ihr in die Richtung der Charaktere schaut, aber außerhalb der Dialogreichweite seid.

Hier seht ihr den Prozess noch einmal im Video:

Community ist begeistert: Die allermeisten Skyrim-Fans, die den Beitrag kommentieren, kannten den Trick noch nicht und zeigen sich schlicht beeindruckt. Es hagelt Kommentare, dass das ja wohl wirklich genial und ein 1000er-IQ-Move sei. Ein Redditor schreibt, er hätte nicht damit gerechnet, dass es 13 Jahre nach Release des Spiels immer noch so große Überraschungen geben könnte.

Was geht sonst so bei Bethesda? Nach dem Release von Starfield, das nicht an den Erfolg von Skyrim und Co anknüpfen konnte, werkelt das Team natürlich weiter fleißig an Patches, Updates und dem DLC Shattered Space. Allerdings scheint auch der Erfolg der Amazon-Serie zu Fallout das Entwicklerstudio zu beflügeln, sowohl Fallout 4 als auch Fallout 76 erhalten neue Updates mit frischen Inhalten.

Wie steht ihr zu dem Trick? Kanntet ihr ihn schon oder habt ihr vielleicht ähnlich geniale Life Hacks/Quality of Life-Verbesserungen für Skyrim parat?