Smash Bros. Ultimate - Fans sind dem nächsten DLC-Kämpfer auf der Spur

Mit der Heldentruppe aus der Dragon Quest-Reihe ist zwar gerade erst der jüngste DLC-Charakter zu Super Smash Bros. Ultimate erschienen, doch wie es aussieht, gibt es nun die ersten handfesten Hinweise auf den nächsten Kandidaten. Und schuld am Challenge Pack 4-Leak ist offenbar Nintendo selbst. Noch bleiben aber Fragen offen.

Gastauftritt von SNK? Vor ein paar Tagen gab es unter dem Eintrag des vierten Challenge Packs von Smash Bros. Ultimate nämlich einen interessanten Trademark-Hinweis zu lesen. Unter der Auflistung der DLC-Inhalte (neuer Kämpfer, neue Stage, neue Musik) gab es den Zusatz, dass offenbar geistiges Eigentum der SNK Corporation enthalten ist.

Nach Bekanntwerden des SNK-Trademarks wurde die entsprechende Seite offline genommen und ist auf der Nintendo of Europe-Homepage nicht mehr zu finden. Twitter-User PushDustin hat jedoch Screenshots angefertigt und sie geteilt.

Challenge Pack 4 in #SmashBrosUltimate will apparently be a character from SNK.

Here is the link:https://t.co/3BKouDv4sQ



Screenshots below in case Nintendo takes it down. Thanks for to @New_WabiSabi for the heads up. pic.twitter.com/im9SFFdHvC